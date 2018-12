Road Board buwagin na!

Pinapahalata naman ng ilang kongresista na may interes sila o pakinabang sa pondo ng Road Board sa pagtutol ng mga ito na tuluyang buwagin na ang tanggapan.

Naunang pinagtibay na sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang pagbuwag sa Road Board at nakakuha ito ng botong 172 at Zero o walang tumutol.

Napagtibay ang pa­nukalang ito aa panahon ng panunungkulan ni dating House Spea­ker Pantaleon Alvarez pero ng magbago ang lide­rato sa kasaluku­yang si House Speaker Gloria Macapagal Arroyo ay nais bawiin ang pag-aapruba sa panukala.

Nais daw kasi ni Speaker Arroyo na huwag ituloy ang pagbuwag sa Road Board.

Papaano naman ang mga bumoto na aabot sa 170 na kongresista na nagpatibay sa panukala?

Maaaring nakaamoy na ang mas maraming mambabatas ngayon na magandang pagkunan ng pondo sa mga proyekto ng mga kongresista ang Road Board lalo na’t malapit na ang pagdaraos ng eleksiyon.

Bumilis ang prose­so ng pag-aapruba sa panukala matapos na tanggapin ng walang pagtutol ng Senado ang bersyon ng Kamara kaya hindi na dumaan sa Bicameral Confe­rence Committee.

Ibig sabihin nito ay derecho na agad sa Malacañang upang pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong batas.

Mas mainam na ang lahat ng makokolekta na buwis ng Road Board ay diretso na sa national treasury at ang Kongreso na lang ang maglaan ng pondo sa tamang proyekto.

Matagal ng may ali­ngasngas ng katiwalian sa Road Board at upang maalis ang mga hinala ng korupsiyon ay makakabuting buwagin na ito at ipaubaya na sa nararapat na ahensiya ang pangangasiwa ng buwis at ang malilikom ay diretso sa kaban ng bayan.