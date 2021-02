Roach ‘dinidkdik’ si Marcial

Walang humpay at puspusan pa rin ang pag-eensayo ni Tokyo Olympics-bound Eumir Marcial upang makamit ang kanyang pangarap na gold medal sa Summer Games.

Isang larawan ang ibinahagi ng 25-year-old boksingero sa social media matapos ang kanyang ensayo sa sikat na Wild Card Boxing Club sa Los Angeles kasama si veteran boxing trainer Freddie Roach.

“All in all today, a total of 18 rounds of sparring, punching bag, punch mitt, and workout sess.” sey ni Marcial sa kanyang Instagram post.

“I am proud serving @philippine_air_force with captain marvel gloves of @hayabusacombat. Thank you so much!!! #ChasingTheGoldTokyo2021.”

Nagpost rin ng isang larawan si Roach kasama si Marcial at may caption pang “straight back to work – Eumir Marcial putting in some great work today”.

Samantala, kasalukuyan namang nasa Inspire Sports Academy bubble sa Calamba, Laguna ang national boxing squad na nag-aasam rin na makapasok sa Tokyo Olympics. (JAToralba)