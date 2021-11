RMSC, PhilSports muling bibihisan

BIBIHISAN muli ng Philippine Sports Commission (PSC) ang pinakaunang sports complex sa bansa na Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila at ang PhilSports Arena sa Pasig City matapos na magtamo ng mga pagkasira dulot ng nagdaang mga bagyo at matinding pag-ulan sa nakalipas na dalawang taon.

Sinabi ni PSC Commiissioner Ramon Fernandez na kinakailangan pa na ayusin ang ilang mga pasilidad ng dalawa sa tatlong pinamamahalaang pasilidad ng ahensiya ng gobyerno sa sports dahil halos dalawang taon napabayaan dahil sa paglaganap ng COVID-19.

“It needs some repainting and all of that maintenance in the bathroom and all that. Just basic maintenance,” sabi ni Fernandez.

“The dormitories needed to be cleaned again because nobody has been using it for more than a year, particularly in Philsports.”

Plano ng PSC na gamitin ang dalawang sports complex para sa pagsasanay ng mga pambansang atleta na sasabak sa 21st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam sa Mayo 12-23 pati na rin sa 19th Hangzhou Asian Games sa China. (Lito Oredo)