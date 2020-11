Proud na ibinalita ni PBA courtside reporter Rizza Diaz ang kanyang pagiging isang ina.

Ito ay matapos niyang iluwal ang panganay nilang anak ni Bacoor City Strikers Nick Demusis.

“Big welcome to our little Isabella Nohealani D. DeMusis,” pagmamalaki ni mommy Rizza sa kanilang baby girl.

“We made it baby! Your first day was our best day,” sambit pa ni Mrs. Demusis sa kanyang Instagram post. (Aivan Episcope)