Rizal Park may entrance fee na?

DISMAYADO ang mara­ming kabataan at mga estudyante na namamas­yal sa Rizal Park na da­ting kilala bilang Luneta Park dahil sa sampung piso na ‘entrance fee’ na sinisingil sa kanila.

Ayon sa grupo ng kabataan, dati naman silang nakakapasok sa Children’s Playground sa Rizal Park na walang bayad pero ngayong termino ni National Parks Development Committee (NPDC) Director Penelope Belmonte ay may bayad na.

Nakapaskil sa salamin sa gate ng Children’s Playground na entrance fee ay P10 at hanggang alas-singko lamang nang hapon bukas ang nasabing playground.

Dismayado rin ang kabataan na may pambayad at inabutan ng tawag ng kalikasan habang namamasyal sa loob ng playground ay wala namang magamit na comfort room dahil sira umano kaya sarado.

Sinabi ni NPDC Dir. Belmonte, ang Rizal Park ay “beyond the commerce of man.” Pero ang tanong ng kabataan ay bakit sila ay may ‘butaw’ na gusto lang mag-relax at mag-enjoy sa Rizal Park ay kailangan pang magbayad ng P10.

Maging ang mga mi­yembro ng NPDC Emplo­yees Association ay labis na nagtataka kung bakit ngayong termino ni Belmonte ay may bayad na sa Children’s Playground sa Rizal Park.

Pumalag din ang ilang empleyado ng Rizal Park dahil ang canteen ng kanilang kooperatiba ay ipinasara ni Belmonte noong Abril pa.

Si Belmonte ay isinasailalim ngayon sa masusing imbestigasyon ng Department of Tou­rism (DOT) makaraang makakita ng ‘red flag’ ang Commission on Audit (COA) sa kanyang pamumuno dahil sa pagbili nito ng isang halamang orchid sa Singapore na isang ­milyon ang halaga.