IBABALIK sa orihinal nitong modelo at u­nang pagkakagawa ang makasaysayang Rizal Memorial Sports Complex bilang pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan ng sports sa bansa at pagtugon sa kahilingan ng National Historical Institute na idineklara ang lugar bilang isang National Historical Site.

Ito ay matapos pasimulan ng nanga­ngalaga sa 85 taon na pinakaunang pasilidad sa sports sa bansa na Philippine Sports Commission (PSC) ang muling pagsasaayos sa 10-ektaryang sports complex na kinapapalooban ng isang basketball court, baseball field, tennis court, swimming pool at football pitch.

“It will be restored to its original structure, as prescribed to us by the National Historical Institute,” sabi ni PSC Deputy Executive Director Atty. Guillermo Iroy, Jr. “Rizal Memorial is now a National Historical Site as dec­lared by NHI, kaya kailangan natin ibalik sa orihinal nitong modelo noong unang ginawa dahil parte na ito sa kasaysayan ng bansa.” (Lito Oredo)