Rizal @ 160: Rizal On Lockdown

​Hiningan ako kamakailan ng Sentro Rizal ng National Commission for Culture and the Arts ng mensahe para sa Rizal @ 160 na ipapadala sa ating mga Philippine Foreign Service Personnel sa buong mundo sa pamamagitan ng newsletter na SÍKAT.

​Dahil tila lahat tayo ay naging excited sa paggunita saQuincentennial ng Tagumpay sa Mactan, minsan nagsabi saaming mga nakababatang historyador si Ambeth Ocampo na tilanakalimutan nang lahat na sa 19 Hunyo 2021 ang ika-160 guning taong kapanganakan ng ating National Hero na si Dr. José Rizal.

​Mayroon namang nagsasabi na hindi naman milestone commemoration ang 160 na nangyayari tuwing 50 taon. Hindi lamang iyon, apektado ang lahat ng pagdiriwang dahil sa atingkinasasadlakang pandemya. Hindi man lamang tayo makapag-mass gathering upang pagpugayan si Rizal. Ano ang saysay ng okasyon ito?

​Sa ganang akin, may makukuha tayong saysay sa paggunitang Rizal @ 160 sa panahong iyon.

​Si Rizal ay isang doktor ng mata sa panahon ng pang-aapi, sinulat niya ang nobelang Noli me tangere (pangalang medikalng isang kanser o lupus sa eyelids) upang sikaping buksan ang mata ng kinauukulan at ang mga kababayang makababasa.

​Dahil sa kaniyang mga akdang makabayan, siya rin ay nalockdown—destiyero o “in exile,” sa Dapitan, subalit hindinagpaawat sa pagtulong sa kapuwa. Sa kabila ng mgalimitasyon, ginamit niya ang kaniyang husay at kakayahanupang magbukás ng libreng paaralan, magtayo ng kooperatibaupang paunlarin ang búhay ng mga Dapitanon at nanggamotbilang tanging doktor sa Dapitan, naniningil sa may kakayahanngunit gumagawa ng kawanggawa sa mga pasyenteng kapos-palad.

​At bilang manggagamot na natuto sa ibang bansa, ang kaniyang serbisyo ay ibinigay niya nang hindi pumipili ng kulay, lahi, o paniniwala.

​Hindi ba’t ito ang pakikipagkapuwa-tao na makikita rinnatin sa mga caregiver at mga medical professional sa ibangbansa na nanggagamot at nag-aaruga ng may COVID-19? Nagpapakita ng malasakit sa kabila ng pag-iisa ng pasyente?

​Hindi ba’t ito ang pakikipagkapuwa-tao na ginagawa ng mga frontliner natin na patuloy na naglilingkod sa bayan sakabila ng panganib?

​Hindi ba’t ito ang pakikipagkapuwa-tao na makikita natinsa bayanihan ng mga Pilipino na nagkakawanggawa sa isa’t isasa kabila ng paghihirap at limitasyon natin dahil sa lockdown?

​Hindi ba’t iyan rin ang paalala sa atin ng Quincentennial? Ang pakikipagkapuwa-tao natin sa mga hikahos sa ekspedisyonni Magallanes nang pakainin natin sila at ituring silang kapatid? At ang tagumpay nina Lapulapu sa Mactan laban sa kanila nangmakialam na sila sa ating kaayusang panlipunan?

​Gamitin natin ang pagdiriwang upang makita natin na saating pagkakaisa at pakikipagkapuwa-tao, sa kabila ng hirap at mga sakripisyo, magtatagumpay tayo sa krisis na ito dahilsumasaatin ang diwa ng bagani, ang diwa ni Rizal.

​Mula sa isang COVID survivor, salamat po at nakita ko sainyo si Rizal.