Rivero, UP ginarote UE

NAGTALA ng wire-to-wire victory ang University of the Philippines (UP) Fighting Maroons matapos nilang tambakan ang Universiity of the East, 81-66, kahapon sa second game ng UAAP Season 84 men’s basketball tournament sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Nagtala ng tatlong sunod na panalo ang Fighting Maroons matapos matalo sa Ateneo Blue Eagles sa simula ng season.

Umarangkada agad sa umpisa ang Maroons kaya naman nahawakan nila ang 18-point lead, 50-32, sa halftime.

Magkatuwang sa opensa ng Maroons sina Xavier Lucero at Ricci Rivero na kapwa humarabas ng 14 puntos, habang may 10 marka si CJ Cansino.

Nagpatuloy ang mainit na laro ng UP sa tulong ni rookie RC Calimag para ilayo ang iskor sa 67-35 wala nang tatlong minuto ang nalalabi sa third quarter.

Samantala, muling maglalaro ang dalawang koponan sa Martes sa parehong venue kung saan makakalaban ng UP (3-1) ang Adamson University sa ala-1 ng hapon habang katapat ng UE (0-4) ang Far Eastern University sa alas-4 ng hapon. (Elech Dawa)