Rivero, Tamayo kakayod: UP wawakasan 36-taong nganga

Laro ngayon: (MOA Arena)

Game 3/ Best-of-3 Finals

6:00pm — Ateneo vs. UP

PAKAY nina Ricci Rivero, Carl Tamayo at ng University of the Philippines (UP) Fighting Maroons na wakasan na ang 36-taong tagtuyot sa korona pagharap sa four-peat seeking champs Ateneo De Manila University (ADMU) Blue Eagles sa do-or-die Game 3 ng finale ng UAAP Season 84 men’s basketball tournament, Biyernes, sa SM Mall of Asia Arena.

Matinding tapatan ang inaasahan sa pagitan ng UP at ng three-tim e defending champions Ateneo sa Game 3 na sisimulan alas-6 ng gabi.

Nitong Martes sa Game 2, kinapos ang Fighting Maroons sa Ateneo, 66-69. Bitin para sa UP ang 18 points at 12 boards ni Rookie of the Year Tamayo pati na ang 16 markers, tig-apat na rebounds at steals at isang assist ni Rivero.

Namuno naman para sa Ateneo si league MVP Angelo Kouame na nagtala ng 14 points, 14 rebounds, walong blocks, at tig-isang assist at steal, katuwang sina Tyler Tio na kumana ng 14 points at Dave Ildefonso na may 10 puntos, walong rebounds, apat na assists at dalawang steals.

“For one thing, ‘yung team kasi takes pride na we never give up in games, whatever the score is lumalaban kami hanggang dulo,” litanya ni UP coach Goldwin Monteverde. “Kung ano mga mali, alam namin na doon kami mag-i-improve and definitely we’re gonna work on it. Kahit na ‘yung pagitan ng game, one day lang, we still talk about things and really work hard for it.”

Samantala, sa kaling palarin ang Blue Eagles, makukuha ng Ateneo ang ikaapat na sunod na kampeonato. (Janiel Abby Toralba)