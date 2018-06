Rivero hari ng angas sa UP!

MERON kamin­g naka-chika na mga supporter (at patron) ng UP Maroons team kung saan nga ‘haring-hari’ ang treatment kay Ricci Rivero, ang kontrobersiya­l La Salle player na lumipat sa UP.

Although pampered nga ang binata sa training­ nito at sa pagkakaroon ng mga orga­nized fan group, under heavy guarding umano ito pagdating sa academics.

Siyempre ayaw naman daw ng UP alumni na maakusa­hang ‘basta-basta’ na lang humuhugot ng player pero palpak sa academics. But then again, hindi naman daw ‘yun problema kay Ricci na above average student at kering-kering su­mabay sa mga Iskolar ng Bayan sa naturang Unibersidad.

Isa lang daw ang nakikita nilang medyo nabitbit na ‘attitude’ ni Ricci na baka problemahin nito in the future sa team. Ang pagkakaroon daw nito ng tila mababaw na temper kasabay ng tila pagiging maangas nito kahit off the court na?

Ansabeehhh?

***

Pero ito ang bonggang sabehhh. Ayon pa sa isang source namin, tumataginting palang ‘daang libo’ ang baon at allowance ng bawat isang team member ng Batang Gilas.

Ngayong araw ng Huwebes sila lilipad patungong Sta. Fe, Argentina para sa 2018 FIBA Under-17 World Championship na gaganapin sa Hunyo 30 hanggang Hulyo 8.

“Para mas inspired, mas focused at walang iisiping pressure ma­liban sa maglaro sila ng bongga at palaban,” sey ng aming kausap na makakasama ng koponan sa Santa Fe, Argentina.

Tiwalang-tiwala nga ang sports tycoon at Chairman Emeritus ng Samahang Basketbol ng Pilipinas na si Manny V. Pangilinan sa komposisyon ng koponan. Sey nga nito sa isang interbyu, “We have a strong contender with our current lineup. With their smarts, speed, hard work and team work, we are confident they will do well in this tough competition.”

Ang mga magre-represent nga ng Batang Gilas team na magbibitbit ng karangalan ng bansa ay sina Gerry Abadiano, Carl Tamayo, Bismarck Lina, Miguel Pascual, Rafael Go, Joshua La­zaro, Forthsky Padrigao, Mac Guadana, Geo Chiu, Raven Cortez, Terrence Fortea, Kai Sotto at RC Calimag.

Ang mga makakalaban naman nila sa kanilang grupo (nasa group D ang Pinas) ay ang Croatia (June 30), France (July 1) at Argentina (July 3). Ang top two sa bawat grupo ang agad na maga-advance sa knockout playoffs.

Good luck sa inyo coach Josh Reyes, staff at sa buong team.

***

Hmmm… gaano katotoo ang tsikang nanganganib daw na mapatalsik sa kaniyang koponan ang isang reliable player dahil sa bisyo nito?

Simula daw kasing nagkaroon ito ng isyu sa kanyang personal na buhay, ang pagpunta at pagtambay sa mga online casino at pagpindot-pindot ang nakita nitong ‘stress-reliever.’

Nakaka-attend pa naman daw ito sa mga praktis, pero halata daw dito ang pagiging matamlay at kulang sa energy.

Although nakakapag-deliver pa naman daw ito ng dapat para sa team niya, subalit pinangangambahan daw ng mga nakakakilala dito ang posibleng pagkaubos ng suweldo at kinikita nito dahil lagi umano itong talo sa casino. Ang naturang player ay nasa team ng isang sikat na inumin.