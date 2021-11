Rita, Ken excited nang pumarada sa dagat

Hindi magkamayaw sina Ken Chan at Rita Daniela dahil isa sa official 8 entries ng Metro Manila Film Festival 2021 ang pelikula nilang Huling Ulan Sa Tag-Araw under Heaven’s Best Entertainment.

Hindi raw nila inaasahan na makakapasok ang movie nila sa Magic 8 ng MMFF 2021 dahil sa rami rin ng magagandang entries. Ginawa raw nila ang naturang pelikula noong kasagsagan ng pandemya noong nakaraang taon. Kasama rin nila sa movie sina Richard Yap at Lotlot de Leon.

Sey ni Ken: “Sabi ni Direk Louie ‘Halikayong dalawa, halikayong dalawa! May balita ako, nakapasok tayo sa MMFF!’ Nagtalunan kaming tatlo!”

Sey naman ni Rita: “Sobrang nagsisisigaw kami roon sa loob ng studio talaga ng GMA. Kasi siyempre ang sarap sa feeling at makita na nakikita namin ‘yung pangalan naming dalawa ni Ken nandu’n sa malaking screen. Lalo pa nu’ng nakita namin ‘yung lineup, The Magic 8 na tinatawag nila.”

Kina-e-excite pa ng tambalang RitKen ay ang Parade of Stars. First time daw nilang sasakay sa float na siyang magiging simula ng ng Metro Manila Film Festival sa December 25.

Pareho raw kasing napapanood lang sa TV noon ng dalawa ang MMFF Parade of Stars at ngayon ay magiging bahagi na sila.

This year ay isang fluvial Parade of Stars ang magaganap na first time din na gawn ng MMFF.

Huling napanood ang tambalang RitKen sa GMA Afternoon Prime teleserye na Ang Dalawang Ikaw. (Ruel Mendoza)