Rita Avila ‘binanatan’ si Boy Abunda

Kilala si Rita Avila na diehard supporter ni Vice President Leni Robredo for Presidency. Talagang todo kung ipagtanggol niya ito.

Pero dahil din sa pagiging very vocal supporter niya ni VP Leni, pinuputakte rin si Rita ng mga anti-Leni at todo kung ma-bash siya.

Isa rin si Rita among many netizens na nagpahayag ng pagka-dismaya sa naging paraan ng pagi-interview ni Boy Abunda kay VP Leni sa kanyang series of exclusive interviews sa mga presidentiable sa kanyang YouTube channel.

Sabi ni Rita sa kanyang post, “Why?!!! Parang ayaw mo na pasagutin, Parang ayaw mo sha mag-expound. Ang sad Boy. Pinagtanggol pa kita na professional ka and respectful sa sinumang guest mo.”

Inuulan ng bash si Rita dahil sa comment at post niya na ito. At the same time, grabe rin ang mga negatibong comments na ipinupukol kay Boy, naikumpara ito kay Jessica Soho at to the point na nag-trending pa sa Twitter ang hashtag na ‘Let Leni Talks’. Ang dahilan, mas matagal pa raw kasi ang mahabang pagtatanong, madalas na pag-cut daw ni Boy sa pagsasalita ni VP Leni. (Rose Garcia)