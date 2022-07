Risa pinatalupan abuso, harassment sa PHSA

Hiniling ni Senadora Risa Hontiveros sa Senado na imbestigahan ang napaulat na pag-abuso, harassment at karahasan sa Philippine High School for the Arts (PHSA).

Naghain si Hontiveros ng resolusyon na nag-aatas sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na siyasatin ang diumano’y reklamo ng mga alumini at mga estudyante ng government-run boarding school, gayundin ang posibleng paglabag sa Safe Spaces Act.

Nauna nang nagpahayag si Hontiveros, principal author ng Safe Spaces Act ng suporta sa mga biktima na lumapit sa kanya at ibinunyag ang kanilang nakakapanghinang karanasan sa natu¬rang paaralan subalit binalewala lang umano ng pamunuan ng PHSA. (Dindo Matining)