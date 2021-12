Rio Olympian Tabal namahagi ng pagkain

NAMIGAY ng kinakailangan na pagkain ang Rio de Janeiro Olympian at 2017 Southeast Asian Games champion na si Mary Joy Tabal sa pamumudmod ng mga packed meals sa kalapit bahay nito na kapwa tinamaan ng matinding hagupit ng bagyong Odette sa Cebu.

Si Tabal, na naging 2019 SEA Games silver medalist din, ay iniabot ang kanyang importanteng tulong sa mga kapitbahay sa Cebu City matapos dumaan at mag-iwan ng malawak na pagkasira ang super typhoon na si Odette.

“Openly gave it to those who will knock on our door, to some who were not able to cook (because) electricity (is) shut down,” sabi ni Tabal, na isa sa 15 na nagrepresenta sa Pilipinas noong 2016 Rio Olympics.

“(We) also gave it to people who helped clean the road,” post ni Tabal sa Facebook habang ipinamimigay ang packed meals na “for everybody” na nagugutom at nangangailangan noong Biyernes.

Ipinaliwanag ni Tabal na kinailangan nitong lutuin ang mga karne na nasa kanilang refrigerator kaysa masayang at mabulok dahil sa kawalan ng kuryente.

Ang 32-anyos na laking Cebu City na si Tabal ay nagawang iuwi ang gintong medalya noong 2017 SEA Games sa Kuala Lumpur, Malaysia bago pumangalawa sa kababayan na si Christine Hallasgo noong 2019 edition. (Lito Oredo)