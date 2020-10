Riley hinay lang sa Heat

GUMAGAWA ng hakbang ang Miami Heat para mas maging matatag ang team sa susunod na NBA season.

“We have a good idea of what we want to do. We know what our priorities are,” hayag ni Riley. “It is to take care of the players that we have, that we have to make decisions on almost immediately.

Ayon pa kay Riley, wala pa talagang kumpletong plano para sa team, ang tiyak lang ay magiging handa ang Eastern Conference champions sa 2021-2022 NBA season.

Kinapos ang Heat sa NBA Finals matapos yumuko sa Los Angeles Lakers sa Game 6. (Elech Dawa)