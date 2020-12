Rigor Mendoza bagong pantasya ng bayan!

Baguhan man sa mundo ng Social Media Influencing ang 21-anyos na si Rigor Mendoza ay agad naman nitong napukaw ang puso ng mga netizens maging ang mga chismosa nating kapitbahay. At dahil sa kanyang angkin kakisigan at ganda ng pangangatawan talaga nga namang bagong pantasya na ito ng mga kababaihan at sang kabadingan.

Pero sino nga ba si Rigor Mendoza at paano siya nakilala. Si Rigor ay nagmula sa simpleng pamilya, 3rd year Tourism student mula sa Far Eastern University, pero alam niyo ba na bago maging social media influencer ay matagal na palang pangarap ni Rigor ang pag-aartista ngunit mas nanaig sa kanya na tapusin muna ang pag-aaral bago tahakin ang karera na kanyang minimithi. Samantala napasok naman niya ang industriya ng Social Media influencing taong 2019 at mas nakilala pa ito ng maging miyembro ng grupong hashtag Team Super na kinabibilangan din ng ilang sikat na social media influencer. Gaya ng ilang artista si Rigor ay nadiskubre ng isang talent scout habang ay nakatambay sa isang mall at inalok kung gusto ba nitong mapabilang sa nasabing grupo, walang pag-aatubili at agad naman nitong tinanggap ang alok ng talent scout.

Pero hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan ng siya ay maging naobliga ito na magbawas ng timbang dahil siya ang pinakamalaki ang katawan sa kanyang mga kagrupo. Lumaking napabayaan sa kusina si Rigor kaya naman nung kanyang kabataan ay nabu-bully ito at maging ng siya ay magbinata na.

Pero masasabi mo talagang lumaking mabuting tao at nakatapak sa lupa si Rigor dahil imbis na kamuhian ang mga taong lumait sa kanya ay ginawa na lamang niyang inspirasyon ang mga ito para ayusin ang kanyang sarili.

Sa ngayon, hindi man naging maganda ang taong 2020 para kay Rigor dahil sa pandemya, maraming project at events man ang nakansela ay laking pasasalamat pa rin nito dahil tuloy tuloy ang biyayang kanyang tinatamasa. Ang tanong na lamang ngayon ng mga netizens at mga chismosa nating kapitbahay handa na nga ba si Rigor sa mga mature role na iniaalok sa kanya?

Abangan natin lahat ng yan sa mga susunod na kabanata. Kaya naman Rigor mula sa iyong Mosang Kapitbahay cool ka lang! masyado ka ng HOT!