Rigodon sa PNP niratsada ng bagong hepe

Sa pagkakaupo bilang bagong Philippine National Police (PNP) chief Lt. General Dionardo Carlos ay nagpatupad ng panibagong balasahan sa kanilang hanay kung saan magsasagawa ng assessment sa performance ng bawat opisyal na siyang magiging basehan sa ipatutupad na rigodon.

Sinimulan ang balasahan sa designasyon ni PMGen. Rhodel Sermonia bilang number 4 man ng PNP, ang The Chief Directorial Staff na dating pwesto ni Lt.Gen. Dionardo Carlos. Ang pumalit sa pwesto ni Sermonia ay si Brig Gen. Val De Leon na itinalaga bilang director ng Directorate for Operations mula sa Civil Security Group. Mananatili naman sa kanilang pwesto sina Lt Gen Joselito Vera Cruz ang DCA at Lt Gen. Ephraim Dickson ang DCO.

Samantala parte din ng panibagong reshuffle ng PNP sina Col. Dominic Baccay mula Civil Security Group Director ay itatalaga sa PRO Calabarzon; Col.Christopher Dela Cruz mula sa Directorate for Comptrollership (DC) ay tutungo sa Office of Chief PNP; Col. Andre Dizon mula PRO1 ay ililipat sa Office CPNP; Col. Neri Vincent Ignacio mula Office CPNP at tutungo sa Police Holding and Accounting Unit (PHAU) sa ilalim ng pamumuno ng the Directorate for Police Records and Management (DPRM); Col. Radel Ramos office of Directorial Staff ma re-assign sa DC; Col. Roel Cuevas Rodolfo mula Office of CPNP ay lilipat sa PHAU,DPRM at Col. Villamor Tuliao itatalaga sa Directorate for Operations (DO). (Edwin Balasa)