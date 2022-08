Rightsizing at teknolohiya

Sa SONA ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., ay binanggit niya ang mga prayoridad ng kanyang administrasyon. Isa sa mga naging kontrobersyal sa kanyang talumpati ay ang planong “rightsizing” ng pamahalaan. Ang “rightsizing”—o ang pagtatama ng sukat o laki ng isang organisasyon–ay isang stratehiya na ginagawa upang suriin ang istraktura ng organisasyon at ang mga makabagong hamon na kinakaharap nito. Isinasakatuparan ang ganitong plano upang mapabilis ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga pinaglilingkuran nito, itaas ang pagiging produktibo ng mga kawani, at para mabawasan ang anumang maituturing na maaksaya at hindi nakahanay sa mga layunin ng organisasyon.

Para sa pamahalaan, ang planong “rightsizing” ay tugon ng administrasyon sa pagpapaganda ng takbo ng mga serbisyo nito at sa hamon ng pagtitipid sa harap ng krisis pang-ekonomiya dulot ng pandemya. Gayunpaman, hindi na bago ang ideyang ito. Noong 2017, ang “rightsizing” ay pinanukala ng Department of Budget and Management (DBM) tungo sa mga sumusunod na adhikain: (1) Paghusayin ang koordinasyon ng pamahalaang nasyonal at lokal, lalung-lalo na sa paghahatid ng mga serbisyo; (2) bawasan ang mga hinihinging requirements at pabilisin ang mga proseso ng gobyerno; at (3) gawing simple ang mga operasyon at sistema ng pamahalaan.

Bagama’t maganda ang layunin, ang “rightsizing” ay kadalasan naiuugnay at naiintindihan lamang bilang pagbabawas sa bilang ng mga empleyado o ang tinatawag na “downsizing.” Sa dahilang ito, inaasahan naming ang malawakang pagtutol sa plano ng administrasyon mula sa hanay ng mga manggagawa, maging pampubliko o pribadong sektor. Sa aming pananaw, higit na makakatugon sa adhikain ng administrasyon na mapagbuti ang takbo ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-iibayo ng paggamit ng mga tinatawag na “digital technologies.”

Ang mga karanasan ng ibang bansa ay magandang tingnan. Ang United Kingdom ay kilala sa paggamit ng mga “digital systems” upang paghusayin ang kanilang procurement o pagbili sa pamahalaan. Maging ang mga bansang Ghana at Nepal ay gumagamit din ng digital technologies upang mabawasan ang bilang ng mga hakbang para sa isang transaksyon ng mamamayan sa pamahalaan. Marami rin ang mga katunayan na ang digital technologies ay mabisang sandata laban sa korapsyon dahil sa kakayahan nitong pabilisin ang mga proseso na nag-aalis sa pangangailangan na gumamit ng mga padrino o fixer.

Sa madaling salita, ang planong “rightsizing” ay magiging matagumpay lamang kung isasaalang-alang nito ang makabuluhang paggamit ng digital technologies. Dahil dito, ang aming mungkahi ay pagsamahin ang “rightsizing” at “digital technologies” upang bumuo ng isang digital transformation (Dx) strategy sa pamahalaan. Sa halip na pagbabawas sa mga kawani ng pamahalaan, ang Dx ay isang stratehiya na “citizen centric” o nakatuon sa pagtugon sa mga pangagailangan ng mga mamamayan. Layunin din ng Dx na maibigay ang mga serbisyo sa mamamayan sa pinaka-mabisa, madali, at matipid na pamamaraan gamit ang digital technologies. Sa ingles, ang ating pamahalaan ay magiging “service oriented and digitally enabled.”

Ang bansang Estonia ay isang magandang halimbawa ng Dx sa pamahalaan kung saan 99% ng mga pampublikong serbisyo ay online at maaring gamitin 24/7, o kahit kailan. Ayon sa kanilang mga patalastas, tatlong gawaing pampubliko na lamang ang hindi maisasakatuparan online sa Estonia—ang pagpapakasal, pagkuha ng diborsyo, at ang pagbebenta ng real estate.

Kasama rin sa mga magiging kapakinabangan ng Dx ay pagkakaroon ng higit na bukas—o transparent—na operasyon ng pamahalaan at ang pagpapadali sa kakayahang tumugon nito sa anumang pangangailangan, kagaya nuong kinailangang huminto ang pisikal na serbisyong pampubliko noong kasagsagan ng mga COVID lockdown. Nakikita namin na ang Dx ay magiging susi upang magkabangon ang bansa sa pagkakasadlak nito dahil sa pandemiya.

Ang anumang malakihang pagbabago sa pamahalaan ay nangangailangan ng kooperasyon ng buong lipunan. Kaya, tinatayang magiging malaki ang gagampanang papel ng pribadong sektor dito sapagka’t sila ang magiging katuwang ng pamahalaan sa pagpapatupad ng Dx. Hindi rin maaring mawala sa eksena ang mga non-government organizations (NGOs) at mga mamamayan na tutukoy sa kanilang mga pangagailangan patungkol sa mga pampublikong serbisyo.

Sa pangkalahatan, ang Dx sa pamahalaan ay isang makabagong solusyon sa mga hamong kinakaharap ng bansa ngayon at sa kinabukasan. Sa halip na paulit-ulit na gumamit tayo ng mga stratehiya na napatunayan nang limitado ang bisa, higit na makabubuti na yakapin ang Dx na may malakas na katibayan sa pagiging epektibo nito tungo sa landas ng magandang pamamahala. (Dr. Sherwin E. Ona)