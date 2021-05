Rights lang hawak sa 40 taong loteng nabili

Good day po!

Nais ko lang po magtanong tungkol po dito sa rights na nabili ng biyenan ko for almost 40 years na kaya lang po wala naman po silang naging kasulatan ng taong binilihan nya ng lupa. Naipasukat naman po itong lupa kaya lang po hindi naman po naasikasong pagawaan ng tax declaration kasi po kapos din ang mga biyenan ko.

Nito pong 2015 ay bigla pong may lumabas na may-ari at sinasabing karugtong ang lupa ng biyenan ko sa 10 hektaryang lupang pagmamay-ari at titulado daw po ito. Ano po ba ang magandang gawin? Pwede po bang basta na lang kami paalisin dito sa lupa na matagal na binugta ng aking biyenan?

Sa ngayon po ay 5 bahay na kaming nakatirik dito sa biyenan ko, sa aming 3 magkapatid at yung isa ay sa tiyuhin namin.

Salamat po,

Christine

Ms. Christine,

Minsan ang hirap nang lumaban sa taong may titulo ng lupa dahil mas pinapanigan ng korte ang may-ari ng property kung ang kaso ay patungkol sa pagpapaalis ng mga nag-ookupa ng lupa.

Kung nabili ito ng biyenan mo ng higit ng 40 taon ay mas naproteksyunan sana siya kung ito ay kaagad niyang pinadeklara ang bahay at lupa sa Assessor’s Office para magbayad ng amilyar. Dahil sa ang taong nagpunta sa inyo ay may hawak na titulo ay dapat mong madetermina kung ang hawak niyang titulo ay tunay at legal bago kayo umalis.

Mas mainam din na ma i-trace back mo ang record mula sa pag-isyu ng Original Certificate of Title para malaman kung kaila ito na isyu at kung sakop ng sinasabing 10 hectares ang lupa na inyong tinitirhan.

Kung nakita mo na mas matagal na ang inyong paninirahan kumoara doon sa nagpatitulo ng una ay maaari kang magpatulong sa Office of the Solicitor General para mapawalang bisa ang titulo dahil ito ay napatituluhan sa pagsisinungaling. Tandaan ang titulong na -isyu ay hindi basta basta napapawalang bisa dahil mayroon itong tinatawag na indefeasibility at ang title ay kinikilala na legal. Ngunit kapag nakita ng ahensya ng gobyerno na nameke ng salaysay ang nagpatitulo ay maaari nila itong ma-kwestyon at mapawalang bisa.

Hangga’t and titulo nila ay kinikilala ng LRA at Register of Deeds ay maaari ka nilang paalisin sa lupa dahil sila ang lumalabas na may ari at may karapatan maposisyunan at magamit ang ari-arian.

Kung may katanungan pa ay tumawag lamang sa 8922 0245 o mag email sa attorneyclaire@gmail.com.