Righteous Ruby aarangkada uli

MULING sasalang sa pista si Righteous Ruby pag-arangkada nito sa 2022 Philracom Imported/Local Challenge Race na gaganapin sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite sa Linggo.

May distansiyang 2,400 metro, maliban kay Righteous Ruby ay may anim na tigasing kabayo rin ang inaasahag masisilayan ng mga karerista.

Nakalaan ang garantisadong P1M premyo na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta, ang ibang nominado ay sina American Factor, Downsideprotection, Shastaloo, Starrininmydreams, Time For Glory at Tony’s Love.

Rerendahan ni former Philippine Sportswriters Association, (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Hernandez, puntirya ng kuwadra ni Righteous Ruby na masilo ang P600,000 premyo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission sa pamumuno ni chairman Reli De Leon.

Hahamigin ng second placer ang P225,000 habang P125,000 at P50,000 ang kukubrahin ng third at fourth, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)