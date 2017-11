Rider na nagmura sa pulis, kulong

“P….. Ina mo Sir, binagsak mo ang motorsiklo ko. Bayaran mo ‘yan. Nagpatiket nga ako sa inyo eh.”

Ito ang galit na galit na sinabi ng isang rider matapos na masagi ng pulis ang motorsiklo nito makaraang masita sa checkpoint sa Valenzuela City noong Lunes ng gabi.

Kasong violation of Sec. 53 Art. V of R.A. 4136 (driving while under influence of liquor), unjust vexation, alarm and scandals at resisting arrest ang kinakaharap na asunto ni Rowell Daz, 34, residente ng No. 91 Cotabato Street, Bago Bantay, Quezon City.

Ayon kay P/Sr. Inspector Leo Glenn Calavio, nagsasagawa sila ng checkpoint sa Mac Arthur Highway, Barangay Ma­landay, Valenzuela City, kasama sina PO3 Allan Kaicer Inigo at PO1 Elton John Bayona.

Pasado alas-nuwebe ng gabi, dumaan si Daz sakay ng motorsiklo ga­ling Meycauayan, Bulacan na may angkas pang dalawang babae na pawang mga walang suot na helmet.

“Pinara sila ng mga pulis natin at hinanapan ng mga dokumento ng motorsiklo at pati na dri­ver’s license,” ani Calavio.

Pag-ikot ni PO1 Bayona, nasagi nito ang motorsiklo ni Daz, bumagsak sa semento at nabasag ang kaliwang side mirror.

Nagwala na ang suspek at minura ang pulis na humantong sa mainitang diskusyon.

Naawat naman ito ni Calavio at dinala na sa presinto si Daz na umano’y amoy alak pa.