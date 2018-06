Rider na buntis kritikal, human banggai sa trak

Kasamtangang giobserbahan ang kahimtang sa usa ka unom ka bulan nga buntis nga polis human mabanggai kini sa truck samtang luwan sa iyang motorsiklo sa Malabon City kagabii.

Sa taho sa Malabon City Police-Traffic Unit mga alas-10:30 sa gabi, gisubay ni PO1 Jingky Liwag, 30, nadistino sa Valenzuela Police Station, ang northbound lane sa MacArthur Highway sa Barangay Potrero sa maong siyudad dihang gibanggan kini sa usa ka Isuzu Wing truck nga adunay karga nga mga botetelya sa beer ug nalagpot kini sementadong dalan.

daling gidala sa Manila Central University Hospital ang biktima nga nakaangkon ug kadaut sa iyang bitiis, samtang ang driver sa truck nga si Ryan Macarilay gidala usab sa Valenzuela City General Hospital.

pasakaan ug kasong reckless imprudence resulting in physical injury and damage to private and public property ang driver sa truck.