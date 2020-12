Richard Yap Kapuso na

Obyus naman na sa photo, kahit nilabuan, na ni-release ng Instagram account na @kapusoprgirl ay may caption na ‘Are you ready to meet our newest Kapuso? Stay tuned!’ at lutang na lutang ang mga letrang R at Y, obyus na si Richard Yap ang tinutukoy nila.

Well, sa simula pa lang naman, lalo na noong nag-guest si Richard Yap sa Bawal Judgmental ng Eat Bulaga, marami na ang nagsabi agad-agad na magiging Kapuso na siya.

Kunsabagay, wala na ngang kontrata si Yap sa ABS-CBN. At sabi nga, hinayaan ng Star Magic, ABS-CBN ang mga artista nila na pumili, o maghanap muna ng trabaho sa ibang istasyon, matapos ngang hindi sila mabigyan ng prangkisa.

Si Richard ay sumikat sa ABS-CBN dahil sa teleserye nila ni Jodi Sta. Maria na ‘Be Careful with my Heart’. Marami nga ang nagka-crush kay Richard noon, na sa totoo lang ay sobrang simpatiko, mabango, at magalang o gentleman ang dating sa mga fan. (Dondon Sermino)