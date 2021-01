Richard Yap bagong boylet ni Heart

Agad-agad na matutupad ang wish ng bagong Kapuso na si Richard Yap.

Nang lumipat ito sa GMA-7, natatandaan namin nang matanong ito kung sino sa mga Kapuso actresses ang gusto niyang makasama o makapareha, si Heart Evangelista ang isa sa mga una niyang binanggit.

At wish granted na nga ito kung totoong siya ang leading man ni Heart sa gagawin nitong serye, ang I Left My Heart in Sorsogon.

Sa kabila ng pandemic, sunod-sunod ang mga guesting ni Richard bilang bagong Kapuso.

Dalawang bagay lang ang nakikita namin, kung kumpirmado na nga si Richard sa serye, posibleng kasama na ito nang maging Kapuso siya o nakita ang potensiyal ng chemistry nilang dalawa nang sabihin niya na gusto niyang makapareha ang Misis ni Gov. Chiz Escudero.

***

Rayver, Diego magkasundo

Malaki pasasalamat ni Rayver Cruz sa All-Out Sundays ng GMA-7 dahil nabigyan daw siya ng opportunity na maipakita at mahasa rin ang talento niya, hindi lang sa pagsasayaw kung hindi maging sa pagkanta.

At ini-acknowledge rin nito ang sinabi ni Diego Gutierrez, kapatid ng girlfriend na si Janine Gutierrez na sa mga composition nito ng kanta, nakikita niya si Rayver na siyang puwedeng kumanta.

Sabi ni Rayver, pareho raw kasi sila ng mga genre rin ni Diego. At pinuri rin nito ang kapatid ng girlfriend.

Sa isang banda, masasabing magkatapat na talaga ang programa nila ngayon ni Janine. Bilang si Janine ay isa ng Kapamilya at winelcome na sa ASAP habang si Rayver naman ay masaya sa unang anibersaryo ng All-Out Sundays at sa patuloy na pamamayagpag nito.

***

Beterana nairita sa kabobohan ni batang aktres

Umani pala ng talak ang young actress ng network sa isang beterana at award-winning actress.

Ang dahilan, ang kawalan ng acting ng young actress bukod sa hindi raw nito ma-absorb ang mga instruction. Parang sabaw na sabaw raw ang young actress.

Noong una raw ay tinutulungan pa ito ng beteranang actress at tinuturuan. Pero dahil paulit-ulit daw ang take at inabot na sila ng madaling-araw, ‘di na nakatiis ang beteranang actress at tinalakan na ito sa harap ng mga staff.

Hindi pa doon nagtapos, sa pagkaimbyerna ng beteranang aktres, nag-message pa ito sa viber group nila kahit member rin ang young actress.