Richard suportado ‘pagsipa’ ni Zion

Football player na ang panganay na anak nina Richard Gutierrez at Sarah Lahbati.

Noong Sunday nga ang first tournament game ni Zion for YFL at very proud dad si Richard dahil his panganay scored his first goal against older kids.

Bongga ‘di ba, Dondon (my dear editor)?!

Inusisa ko nga si Richard kung noon bang nag-aral siya sa Beverly Hills, California ay nag-football din ba siya kaya ganoon na lang ang pagiging supportive niya sa sports na napili ni Zion?

“No, hehehe. Basketball and martial arts ako noon. Pero good for kids ang football kasi foundation ng footwork and fitness,” sey ng tatay ni Zion.

Oo nga, natatandaan ko pa noong binibisita namin ni Annabelle Rama sina Richard, Raymond at Elvis sa Amerika. May mga pagkakataon na sinusundo namin si Richard sa martial arts training niya.

After school noon, deretso na si Richard sa training.

May mga pagkakataon na dumadayo pa kami sa malalayong lugar dahil may martial arts competition si Richard at ilang beses din siyang nag-champion, huh!

‘Yung martial arts champion thropies ng ani Richard ay nakatabi sa condo nila sa Beverly Hills.

Bongga!

Anyway, feeling ko lang ay lalaki si Zion na ine-enjoy ang pagpo-football and who knows, baka maging professional football player siya, huh!

Politiko devastated sa pagkatalo

Nalungkot kami nang maka-chat namin ang isang politician-friend namin na kilalang malapit sa maraming mga showbiz celebrity.

Devastated daw siya dahil mukhang malabo na talagang makapasok ang kanyang Party-List group.

Well, there’s always a next time naman.

Agree, Dondon?!

‘Yun na!

Maitim na sikreto ni Ana Jalandoni ilalantad na

‘The Revelation’ pala ang title ng movie na sisimulan nina Ana Jalandoni, Aljur at Vin Abrenica on May 16.

Natuloy kahapon ang story conference nila sa Malate.

Sabi ng publicist nila na si Mell Navarro, “The movie is about the discovery of longtime well-kept dark secrets therefore revealing an unexpected dark persona. It is a full pact, fast phase, sexy crime psychological suspense thriller featuring characters with their unknowingly interconnected lives. Altogether but each on different capacities, they have paved the path in uncovering series of interrelated truth.”

At least handa na uling mag-work si Ana, huh!