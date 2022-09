Richard, Sarah video kinababaliwan

Ang sarap lang panoorin ang mga video na sine-share ng mag-asawang Richard Gutierrez at Sarah Lahbati sa kanilang social media accounts kung saan ay magkasama silang nagpi-fitness training and exercise.

Habang ginagawa nila ‘yon, ang panganay naman nilang si Zion ay nagte-training din at pina-practice ang kanyang foot work para naman sa pagiging football player niya at siyempre, ang kapatid niyang si Kai naman ay ginagaya-gaya rin siya at enjoy na enjoy.

Sabi nga ng mga kaibigan ko na nagpa-follow kina Richard at Sarah, masaya lang na nagagawa ng mag-asawa ‘yon at kasa-kasama pa ang mga anak nila.

Anyway, si Richard ay talagang nagte-training din ngayon bilang paghahanda sa bago niyang teleseryeng sisimulan sa ABS-CBN sa September.

So, bago nga pumasok sa kanyang lock-in taping, ine-enjoy ni Richard ang mga araw na kasa-kasama niya ang mag-iina niyang sina Sarah, Zion at Kai.

Siyempre, kapag Sunday, maghapon naman sila sa family house nila sa Quezon City kasama nina Eddie Gutierrez at Annabelle Rama at iba pang mga miyembro ng kanilang pamilya.

Noong Sunday nga habang kausap namin si Ruffa Gutierrez, magkakasama silang lahat sa family house nila.

“We’re all habing merienda. Kuwentuhan,” chika ni Ruffa.

Masaya lang talaga, Dondon (my dear editor), kapag magkakasama kayo ng pamilya mo.

So nice!

Raymond balik Pinas ulit

Si Raymond Gutierrez naman ay balik-Beverly Hills, California na after ng almost two weeks na bakasyong sa United Kingdom.

Kahapon habang magkakuwentuhan kami ni Mond, ang sabi niya, kailangan na niyang ayusin ang mga gamit niya na dala mula sa UK at aayusin din niya ang mga gamit niya na dadalhin sa Philippines.

Yes, this weekend nga ay paalis na si Mond pa-Philippines dahil miss na niya ang kanyang pamilya.

May ilang works ding kailangang gawin sa atin si Mond.

Medyo magtatagal si Mond sa Philippines dahil hihintayin na niya ang 70th birthday ng nanay niyang si Tita Annabelle.

Yes, 70 na si Tita Annabelle sa birthday niya on October 31, pero advance niyang gagawin ‘yon dahil gusto niya ay complete sila at may commitment din kasi abroad si Ruffa.