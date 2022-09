Richard, Sarah todo lampungan sa Palawan

Beverly Hills, CA. — Ang sweet nina Richard Gutierrez at Sarah Lahbati sa latest post nila na tila maghahalikan sila habang nasa dagat.

In fairness, parehong ang ganda ng katawan ng mag-asawa dahil panay nga ang training at exercise nila at may sinusunod din silang diet.

Anyway, kuha ang picture na ‘yon sa latest trip nila sa El Nido, Palawan.

Noong isang araw nga, kinumusta ako ng mag-asawa at nagpadala sila ng picture sa akin sa WhatsApp na ang caption ay, “Hello from El Nido (with heart emoji).” Kasama nila sa picture na ‘yon ang mga anak nilang sina Zion at Kai.

Naku, Dondon (my dear editor), alam ko na sobrang enjoy na naman ang mag-anak sa stay nila sa El Nido dahil pare-pareho silang mahilig mag-beach.

Namana nga nina Zion at Kai sa kanilang parents ang hilig sa pagbi-beach at sobrang excited sila sa tuwing nalalaman nila na magbi-beach sila.

Isa pang ine-enjoy ng mag-anak ay ‘yung pagka-camping.

‘Kainggit nga ang mga lugar na pinupuntahan nila para mag-camping, kaya pagbalik ko ng ‘Pinas, kailangang mag-camping din tayo, Dondon, huh!

Bongga!

ALLTV, Toni, Willie naabangan sa Tate

Naku, magkakaroon din ba ng international cable channel ang ALLTV, ang bagong Channel 2, na pag-aari ng pamilya ni former Senator Manny Villar?

Siyempre, gusto ring mapanood ng mga kababayan natin dito ang bagong television network sa ‘Pinas na very soon ay magsisimula na, huh!

Marami nga sa mga fan nina Toni Gonzaga, Willie Revillame at iba pang mga celebrity na magiging parte ng bagong Channel 2 ang gusto rin silang mapanood dito kaya ang request nila ay magkaroon daw ng mala-TFC (The Filipino Channel) ng ABS-CBN ang TV network ng pamilya Villar.

Naku, for sure, hindi naman papayag ang pamilya Villar na hindi mapanood sa buong mundo ang kanilang mga show sa ALLTV dahil ang slogan pa naman nila ay, ‘Sama All… Saya All’.

Natural lang na makakasama rin ang mga Pinoy na nasa iba’t ibang mga bansa, ‘noh?!

Sana ay masagot nga ng pamilya Villar ang katanungang ‘yan ng mga kababayan natin abroad.

‘Yun lang!