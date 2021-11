Richard, Sarah nag-enjoy sa bundok

Naka-break ngayon ang lock-in taping ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’, kaya naman si Richard Gutierrez, ang misis niyang si Sarah Lahbati at mga anak nila na sina Zion at Kai ay ine-enjoy ang pagka-camping.

Actually, noong weekend ay naglabas ng mga picture ang mag-asawa sa latest camping nila, pero Wednesday to Friday last week sila nag-out of town. Tuesday last week nang makausap namin si Sarah at sinabing busy si Richard sa pag-aayos ng truck niya para sa camping the next day.

Sa may isang campsite sa bandang Tanay, Rizal daw ang punta nila at no signal doon, kaya sey ni Sarah, hindi sila makakapag-reply kapag nag-message ako.

Ang truck na tinutukoy ni Sarah ay ‘yung Jeep Rubicon Gladiator na ginamit din nila noong mag-camping sila para sa birthday ng misis ni Richard. Ginagamit din ng aktor ang sasakyan na ‘yon sa out-of-town lock-in taping ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ ng ABS-CBN.

Sulit nga raw ang sasakyan na ‘yon dahil napapadalas ang camping nilang magpamilya.

Eh, next week, aalis na uli si Richard para sa another lock-in taping ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ sa Ilocos Sur at Christmas week na ang break nila, kaya naman sinasamantala na ng aktor ang bonding with Sarah and their kids

Bongga!

Lovi nai-excite na kay Piolo

Nakabalik na ng bansa si Lovi Poe mula sa London, United Kingdom kung saan nag-shooting siya ng ‘The Chelsea Cowboy’, ang first Hollywood movie niya.

Tinatapos lang ni Lovi ang kanyang quarantine at next week na rin siya magsisimulang maghanda para sa lock-in taping nila ni Piolo Pascual for ‘Flower of Evil’ Kapamilya series nila. Of course, excited si Lovi sa kanyang first Kapamilya series.

Anyway, nabanggit ni Lovi na mas grabe ang jet lag niya ngayong galing siya sa London compared kapag sa Los Angeles, California siya nanggagaling.