Richard Salaño: Soldier-runner kaysa IT OFW

Nagbubunga na ang piniling tinatahak na direksiyon ni Richard Salaño, ang maglingkod na lang sa bayan bilang isang sundalo kaysa magsadya sa United Arab Emi­rates bilang overseas Filipino worker at maglingkod bilang isang information technology.

“Sigurado akong masaya ngayon ang ate ko. Napapatunayan kong tama ang personal kong pasya na magsundalo kaysa sa sumunod sa kanya sa UAE,” masayang salaysay ng Philippine Army private first class na nakadestino sa Wellness Center-Special Services Center sa Taguig City tapos umentra magpa-enlist sa hukbo noong 2016.

Pinatutungkulan ng 26-anyos, sinilang noong Setyembre 24, 1991 sa Marilao, Bulacan, tapos ng BSIT sa UE-Manila noong 2014, ang sorpresang pagkopo niya ng tatlong gold medal at mahirang pang men’s senior MVP ng anim na araw na 2018 Philippine Athletics Championships sa Ilagan City, Isabela.

Pumang-apat ang Army Troopers sa nabanggit na dibisyon at nagkampeon sa overall ranking sa okasyon na isa sa basehan ng Philippine Athletics Track and Field Association para pagdagdag sa national training pool kaugnay sa pagtataguyod ng bansa sa 30th Southeast Asian Games 2019.

“Maganda na rin naman kasi ang kita naming mga sundalo ngayon. Kaya sa tingin ko okay na rin naman ako rito kasama ko pa ang pamilya ko. Nakapagserbisyo pa sa bansa natin sa pamamagitan nang pagla­laro,” hirit ni Salaño, na kinukunsidera na ang talento ni PATAFA secretary general Reynato Unso.

Paano ba naman, sa pagsikwat ng buwena-manong gold ng bunso sa anim na supling ng OFW at housewife sa men’s 3,000-meter steeplechase, sinilat si ang nagkasya sa silver na si two-time (2013 Myanmar/2015 Singapore) Southeast Asian Games champion Christopher Ulboc, Jr. (9:39.43).

Ginulat din niya sa tagumpay niya sa 10,000m run sa 32:30.67, si National MILO Marathong king Julius Sermona na pumangwalong puwesto lang (37:37.16), at maging sa 5,000m run (15:22.94), si two-time Olympian Eduardo Buenavista nasa pampito lang (17:32.49).

“Pinakamasaya ang third gold ko. Kasi napatunayan ko at ng mga kasama ko na hindi lang panggiyera ang Army. Nakapag­laro din kami, lalo na sa susunod na taong SEA Games.

Paghahandaan ko ‘yan, ‘Di lang para sa akin, para sa ating bansa,” panapos ni Salaño.

Bago ito, binigyan ng panahon pagkatapos ng kolehiyo na Salaño ang sarili kung ipagpapatuloy o hindi na ang naging makulay na collegiate playing-career na minsang nagkaloob na rin sa kanya ng 76th UAAP 2013-14 MVP nang makatatlong ng gold din.

Tama naman marahil ang desisyon niya, kumikita bilang sundalo, pati sa pagsasali-sali at maraming panalo sa local footrace. Nakaamba ang nalalapit niyang pagiging miyembro ng national team.