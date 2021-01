Richard, Ruffa absent sa b-day ni Raymond

Alam mo, Dondon (my dear editor), wala sana akong balak lumabas today, pero nag-text si Raymond Gutierrez at may pa-birthday salubong dinner daw siya mamaya.

Small lang daw, actually, “just family,” ang sabi ni Raymond sa text.

Hindi nga lang makakasama ang twin-brother niyang si Richard Gutierrez na naka-lock-in pa sa taping ng “FPJ’s Ang Probinsyano” sa Batangas dahil hanggang sa end of the month pa nga roon ang mister ni Sarah Lahbati.

Hindi rin makakasama si Ruffa Gutierrez na ngayon naman ang simula ng lock-in para sa second cycle ng “Stay-In Love” taping ng TV5.

Anyway, advance happy birthday, Raymond, and Richard too!

Pokwang may mga bagong show sa TV5

I mentioned TV5 na rin, kahapon ay tinanong ko si Pokwang kung kumusta na siya after nga na mag-end na noong January 8 ang “Chika, BESH!” morning show nila nina Pauleen Luna-Sotto at Ria Atayde.

May new show ba siya bukod sa “Fill IN The Bank” game show nila ni Jose Manalo?

“Meron akong new show. Actually, two new shows, pero bawal pang sabihin! So, happy pa rin ang New Year!” sey ni Pokwang.

Hmph! Kaka-excite naman. At least, may isa mang nawala, may dalawa namang bagong kapalit.

At least, bongga pa rin ang 2021 ni Pokwang, huh!

Siyempre, busy rin si Pokwang sa pagluluto. Bongga ang food business nila ng mister na si Lee O’Brian, ang PokLee bottled food products at meron na rin silang roasted chicken na pagkasarap-sarap daw ayon sa mga nakakain na no’n.

‘Yung bottled food products nila ay napakaraming umoorder at ipinapadala sa abroad, kaya naman sobrang busy rin ni Pokwang.

So nice!

Lovi ratsada sa trabaho

Nakapag-PCR swab test na ang cast and staff ng “First Yaya” at ready na sila para sa kanilang second cycle ng lock-in taping.

Bukas daw ang alis ng mga artista pa-La Union na location nila sa second cycle nga. Ilang weeks din daw silang magtatagal doon.

At least, tuloy-tuloy na ang taping ng shows ng GMA 7.

Ang “Owe My Love” naman nina Lovi Poe at Benjamin Alves, sa Sunday raw magla-lock-in uli.

Sa February 15 na rin kasi ang airing nila, kaya kailangan na silang mag-second cycle ng kanilang lock-in taping.

By that time naman, tapos na ang quarantine ni Lovi na galing sa Los Angeles, California at doon nag-Christmas holiday kasama ng Hollywood producer-boyfriend na si Montgomery Blencowe.