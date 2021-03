Richard Poon kakasuhan ang 10-year old boy

Hindi tinantanan ni Richard Poon ang nag-comment sa kanya na wini-wish siyang mamatay na. Nakumpirma nga nito na grade 10 student sa Misamis Oriental General Comprehensive HighSchool ang batang nagsabi sa kanyang “Mamamatay ka na.”

Dahil pa rin ito sa Cardi B and Megan Thee Stallion performance sa nakaraang Grammy Awards kunsaan, ang bata ay fan ng dalawang International singers.

Nakausap niya ang bata na nagngangalang John Ronald at ang mga magulang nito, gayundin ang mga teacher ng naturang school. Itutuloy pa rin ng singer na mag-file ng case against the kid, kahit na minor ito.

Ayon kay Richard, pinatawad na raw niya ang bata pero itutuloy pa rin niya na mag-file ng case rito. Naiintindihan naman daw ng mga magulang ang desisyon niya bilang consequences sa naging actions nito.

Sabi ng singer, I applaud John for being brave to face the consequence and not immaturely running away or avoiding it. John will soon make his public statement about our unfortunate incident and I will help and support him in his quest for change and accountability.

“I also told him TO KEEP HIS SAME OPINION for his idol, Cardi B. He has a right to believe, that GRAMMY WAP performance is ICONIC and EMPOWERING. But kindly allow other TEENS, ADULTS, PARENTS and BOOMER GRANDPAS & GRANDMAS to express their DIFFERING opinions if they find the same Grammy WAP performance TOO VULGAR.

“He also accepted my offer to have a 15-20 minutes call with him

EVERY MONTH for the next 2 years. I want to check up on him and how he is doing, with ups and downs in his young life. I want to show him FIRST-HAND, we can DISAGREE about things (CardiB) and yet respect each other well. Better days ahead for John for sure.”

Sinaluduhan naman ng mga netizens ang ginawang ito ni Richard. Maging ang kanyang Misis na si Maricar Reyes ay nag-comment ng heart face emoji sa post na ito ng Mister.

Isa sa comment ng netizen, “Respect is one of the most essential manner in life. You sound like being a true father to his child. I strongly agree with all your plans and statement. Keep it real Mr. Richard Poon.”

Angel, Liza, Janine sanib puwersa sa banat kay Digong

Hindi pinalampas ni Janine Gutierrez ang nag-react sa tweet niya tungkol sa pagbabalik ng GCQ sa NCR. Sa tweet ni Janine, matapang niyang sinabi na, “Napaka-walang malasakit naman. Isang taon nang nagtitiis ang mga Pilipino, imbis na magbigay ng solusyon, ang maipapayo mo ay mag-tiis parin at wag magreklamo? Hanggang kelan? masunurin at maintindihin ang Pinoy, kung meron lang sanang matinong maaasahan.”

Sinagot ito ng netizen na hindi lang daw Filipino ang nagtitiis at nahihirapan, buong mundo.

Kaya nireplayan ito ni Janine nang, “Masaya ako para sayo na kaya mong magtiis. Pero marami tayong kababayan na ikamamatay ang pagtitiis. Ang “reklamo” kong ito, para sakanila.”

As usual, may nam-bash sa tweet na ito ni Janine. Lalo na yung mga DDS. Pero, marami pa rin ang humahanga sa tapang nitong mag-express ng kanyang opinion.

May nag-comment nga na netizen na sey nito, “Kung mga calibre nina Liza Soberano, Angel Locsin, Janine sana ang iniidolo ng mga kabataan, e di hindi mananalo ang mga katulad ni Duterte at wala sana tayo sa sitwasyong to sa Pilipinas.”