Richard natulala sa harap ni DeMar DeRozan

Like many Filipino guys, NBA fan din ang aktor na si Richard Gutierrez.

Aminadong Lakers fan si Richard, kaya naman pinuntahan pa namin ang mural ng nasabing NBA team sa isang parking lot sa may Melrose Avenue sa Los Angeles, California para makapagpa-picture siya roon.

Sabi sa akin ni Richard, ang mural na ‘yon ang nakapagpasaya sa mga Lakers fan, kung saan nakatalikod si Lebron James at looking up kina Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar at what appears to be Wilt Chamberlain.

Bago raw kasi ang mural na pinuntahan namin, may isa pang mural sa L.A. kung saan ay si Lebron lang ang nandoroon at may nagalit na mga fan ng Lakers at sinabuyan daw ‘yon ng pintura.

Anyway, noong Thursday naman na nag-late lunch kami sa Sugarfish by Sushi Nozawa sa may Canon Drive, Beverly Hills ay biglang dumating ang DeMar DeRozan ng San Antonio Spurs.

Siyempre, controversial NBA player si DeMar lalo na nang i-trade siya ng Toronto Raptors sa San Antonio Spurs in exchange for Kawhi Leonard!

Nasa tabi lang ng reception area ang table namin ni Richard, kaya naman nakita niya kaagad si DeMar papasok pa lang ito ng restaurant at ang dala­wang kasama niya (isang babae at isang lalaki).

Nang papunta na nga si DeMar sa may bar area (wala na kasing available table), tinawag pa ito ni Richard at ngumiti naman ang NBA ­player.

Mukhang mabait naman si DeMar at may isang teenager pa nga sa loob ng restaurant na nagpa-picture sa kanya at pinagbigyan naman niya.

Dahil NBA fan si Richard, gusto rin sana niyang magpa-picture with DeMar, kaya naman ako na mismo ang lumapit sa kasama ng NBA player at nagsabi na kung puwedeng makapagpa-picture rin ang kasama ko at nag-“yes” naman ito at ngumiti pa nga sa akin ang San Antonio Spurs player.

Pero biglang sinerve na rin ang food nila, kaya ako na ang nagsabi na after na lang nilang kumain, pero ang problema nga lang, may iba pa kaming lakad ni Richard, kaya hindi na rin kami naghintay pa.

Nakakatuwa lang tingnan si Richard na na-‘starstruck’ sa isang NBA player.

“He’s famous, Jun!” sabi pa sa akin ni Richard.