Richard nag-Barcelona, iniwan sina Sarah, Zion, Kai sa Switzerland

Nasa Barcelona, Spain na si Richard Gutierrez kahapon pa ng madaling-araw (bale Friday night doon). Nang kumustahin ko si Richard, ang reply niya sa akin ay, “Just landed in Barcelona.”

Siya lang?

“Yes, sina Sarah, nasa Switzerland, kasama ang parents niya,” sabi pa ng aktor.

Hindi na nga isinama ni Richard sa Barcelona ang mag-iina niyang sina Sarah Lahbati, Zion at Baby Kai dahil magmo-motor nga siya sa lugar na ‘yon.

Bale sa Barcelona ang start ng motorcycle trip nila ng 10 members ng motorcyle group na kasama siya at marami silang mga lugar na pupuntahan around Europe.

Babalik din naman siya sa Switzerland to meet up again with Sarah and their kids para ipagpatuloy ang bakasyon nila at malamang na hanggang sa July 19 sila roon.

Sabi nga pala ni Richard, kahit sobra silang affected ng kanilang jet lag noong first week nila sa Switzerland, sobrang enjoy naman sila sa pagba-bonding habang namamasyal. (Jun Lalin)

———–

Baby Kai tawa nang tawa sa French song

Tuwang-tuwa nga sila sa bunsong si Baby Kai dahil parang kahit three months pa lang ang bata ay nag-e-enjoy na rin ito sa mga pinupuntahan nila.

Masayahing bata nga si Baby Kai at tawa na nang tawa at enjoy rin ito sa tuwing kinakantahan ni Sarah ng French song, huh!

Kuwento pa ni Richard, “Noong first few days namin, palagi kami nagigising ng 4:00AM dahil umaga na nga sa Manila. Ang aga palagi namin.

“Saka medyo mainit na rin kasi dahil summer na nga here,” sabi niya.

Sobra rin daw silang nag-enjoy sa Zurich dahil napakaganda ng lugar na ‘yon.

“Saka kahit si Zion, sobrang happy dahil pagbalik nga namin ng Europe, kasama na namin si Baby Kai,” dagdag pa ni Richard.

Pagbalik ng bansa, balik-trabaho si Richard dahil may sisimulan siyang project na very exciting, pero bawal pa rin i-announce hanggang ngayon.

Then sandali muna siyang titigil sa project na ‘yon dahil aalis naman siya pa-Kissimmee, Florida para sa Filipino event doon ng TFC (The Filipino Channel).

Marami pa siyang TFC shows na gagawin, pero depende pa rin daw ‘yon kung puwede siyang makaalis-alis habang ginagawa ang new project niya para sa Kapamilya network. (Jun Lalin)

———–

Ruffa, Raymond magpapakinang sa The Eddys

Alam mo, Dondon (my dear editor), nakakatuwa kayong mga taga-SPEED (Society of Philippine Entertainment Editors) dahil lahat kayong mga miyembro ng inyong association ay bising-busy para sa nalalapit na EDDYS Awards Night on July 9 sa The Theater ng Solaire, huh!

Dahil sina Ruffa Gutierrez at Raymond Gutierrez nga ang mga host sa 2nd EDDYS, madalas na makipag-coordinate sa akin ang ibang members nila na assigned sa bagay na ‘yon.

Sa mga ikinukuwento nga sa akin ng presidente nilang si Ian Fariñas at treasurer na si Dinah Ventura, parang mas lalong nakaka-excite ang second year nila ng pamimigay ng awards.

Last year kasi, nang mag-presenter sina Richard at Sarah, humanga ako sa sobrang pagiging organized ng mga taga-SPEED dahil walang pakalat-kalat na mga fan sa backstage na nakakagulo lang dahil walang alam gawin kundi ang magpa-picture sa mga artista, ‘noh?

Sabi ko nga kay Ian, sana ma-maintain nila ang kaayusan ng kanilang awards night, na sabi naman niya ay pagsusumikapan daw talaga nila!

“Kung sino lang ang kailangan sa backstage, ‘yon lang ang mga puwede roon,” sabi ni Ian.

Anyway, lahat ng movie companies at TV networks ay balitang nakikipag-cooperate sa mga taga-SPEED, kaya now pa lang, parang nakikinita ko na ang malaking tagumpay ng 2nd EDDYS Awards Night!

Saka ang bongga lang dahil nasa The Theater na sila ng Solaire sa 2nd year pa lang nila! (Jun Lalin)