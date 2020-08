Richard ‘di nahawa ng COVID-19 kay Leviste

Kahapon ang presscon via Zoom ni Richard Gutierrez.

May kinalaman ang pa-presscon sa kanya ng ABS-CBN para sa special guesting ng aktor sa “FPJ’s Ang Probinsyano” na kasalukuyang napapanood sa Kapamilya Channel, iWant app, live streaming sa YouTube at Facebook (not available outside the Philippines by the uploader), pati sa TFC (The Filipino Channel) at TFC.tv app (premium subscribers only).

Noong Sunday sa group chat namin nina Richard, Raymond, Elvis at Ruffa, nabanggit ko sa una na baka matanong siya tungkol sa pinost ni Batangas Vice Governor Mark Leviste sa social media accounts nito na positive ito sa COVID-19 test.

Si Mark kasi ang gumaganap na kanang-kamay ni Richard sa “FPJ’s Ang Probinsyano”.

Actually, marami nga ang nagagalingan sa nabanggit na politician sa pag-aartista nito sa nasabing series.

Noong July 28 nga pala ginawa ang swab testing kay Mark at noong August 1 lumabas ang result na positive nga ito at kasalukuyang naka-quarantine ngayon.

Sabi ni Richard, “Last ko nakasama si Vice Governor Mark noong July 7 pa. Noong July 10 naman ako nag-swab test at negative ang result no’n, kaya umuwi na ako from our location sa Batangas.”

Umaasa nga si Richard na gagaling kaagad si Mark na ayon sa kanya ay sobrang bait sa cast and staff ng “FPJ’s Ang Probinsyano”.

Coco masaya katrabaho

Samantala, masaya si Richard na maganda ang feedback sa role niya bilang si Lito na kababata ni Yassi Pressman (as Alyanna) sa nasabing series.

In love pa rin ang character ni Richard sa character ni Yassi sa “FPJ’s Ang Probinsyano” at doon nga sila may conflict ni Coco Martin (as Cardo Dalisay).

In real life, close friend ng misis ni Richard na si Sarah Lahbati si Yassi.

Sinabi rin ni Richard na masaya at mabait na katrabaho si Coco at happy siya bilang special guest sa nasabing series.

Soon ay babalik si Richard sa location taping nila ng “FPJ’s Ang Probinsyano” at lock-in na naman sila sa Batangas kung saan ay matindi ang health and safety protocols na pinatutupad sa lahat ng kasali sa taping.

Of course, lahat daw sila na babalik sa taping ay kailangang mag-swab testing uli at masiguradong negative sa COVID-19!

Donita Rose bye-bye Pilipinas na

Sa pakikipagtsikahan ko kamakailan kay Donita Rose na nakatakdang umalis papuntang San Francisco, California (with son JP) on August 19, naitanong niya sa akin kung hanggang kailan ako sa Los Angeles?

Sabi ko, mag-aabot pa kami dito sa Amerika.

“Baka magkita tayo sa Bay Area,” na sinagot naman niya ng, “That would be really nice!!!”

Sa San Mateo (near San Francisco) titira si Donita at ang anak niya at balak ko nga siyang puntahan doon bago ako bumalik ng Philippines para mainterbyu na rin for “Anything Goes” show ko sa Facebook page ng Abante News Online.

Actually, Dondon (my dear editor), very accommodating si Donita sa entertainment press na gusto siyang mainterbyu.

Noong nagpunta nga si Donita sa studio natin sa Abante office para sa guesting niya sa “Anything Goes” show ko ay color-coding siya at nag-Grab lang dahil gusto raw talaga niyang mapagbigyan ang request ko na mag-guest ng live.

Ni hindi nga siya nagpalusot na color coding siya at hindi puwede. Basta nag-yes siya sa schedule na sinabi ko, kaya naman habang katsikahan namin siya nina Boss Rey Marfil at Sir Gil (Cabacungan) at nalaman nga ng mga boss natin na magga-Grab na naman siya papunta sa isa niyang appointment sa may Makati area rin, ipinahatid na lang siya.

Ganoon kabait at accommodating si Donita, kaya naman maraming nagmamahal sa kanya.

And yes, Dondon, like Ruffa Gutierrez na BFF niya noon pang “That’s Entertainment” days nila, na-sad din ako na kailangang mag-move back siya sa Amerika, pero she’s very talented naman, kaya I’m sure, she will make it there!

At dahil chef siya at may culinary degree, hindi ako magtataka kung makapag-put up siya ng sariling restaurant sa Bay Area, huh!