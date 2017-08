‘Rich kid’ pwede sa libreng tuition – DBM

Nilinaw ng Department of Budget and Management (DBM) na kahit mayayamang estudyante, maaari ring malibre sa tuition fee sa State Universities and Colleges (SUCs) tulad ng University of the Philippines (UP).

Ipinaliwanag ni Budget Secretary Benjamin Diokno na hindi naman nakapaloob sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act na bawal ang mga estudyanteng may naka-aangat ang buhay o kayang tustusan ang pag-aaral.

“Wala sa batas yun, hindi nakalagay sa batas yun,”diin ni Diokno sa isang ambush interview matapos ang hearing ng senate committee on finance ni Sen. Loren Legarda.

Ayon sa kalihim, ang requirement ay kailangan lang makapasa sa examination para mag-qualify sa free tuition fee sa SUCs, Local Universities and Colleges at technical-vocational schools ng TESDA.

“You have to qualify first, hindi naman kung sino-sino lang. you have to pass an exam before you can qualify for a college education,” paliwanag ni Diokno.

Magtatakda rin anila ang DBM ng limit sa estudyanteng maaaring pag-aralin ng libre sa kolehiyo.

“We intend to maintain capacity, current capacity. We cannot…just for example state colleges from 10,000 students, magiging 50,000 hindi naman puwede ‘yun,” diin ni Diokno.

Ang DBM ang gagawa ng implementing rules and regulations (IRR) para sa nasabing batas at balak tapusin ni Diokno ang IRR sa loob ng 15-araw.