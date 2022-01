‘Rich kid ba mga Pinoy?’ MJ Lastimosa pumalag sa mahal na RT-PCR test

Dahil sa mataas na presyo ng RT-PCR test for Covid-19, hindi napigilan ni MJ Lastimosa na mag-comment na ‘kaloka talaga!’

Sa tweet, kinumpara ni MJ ang Pilipinas sa mga bansang napuntahan na niya na mura ang RT PCR test.

“Bakit ‘yung RT PCR sa mga bansang napuntahan ko ka-presyo lang ng antigen dito saten, rich kids ba mga Pinoy, kaloka talaga dito saten!” sabi niya.

Bukod kay MJ, pinagtakhan din ni Addy Raj, kung bakit sa kanila sa India, ay libre ang RT PCR, at sa Pilipinas ay may bayad, gayong pareho naman daw na third world country ang dalawang bansa.

‘She’s the best’ Sarah mabusisi sa pagkain ni Matteo

Totoo ang kasabihan na ‘The way to man’s heart is through his stomach’.

Well, hindi lang kasi pagmamahal ang binibigay ni Sarah Geronimo sa asawang si Matteo Guidicelli, kundi atensyon, importansya, at higit sa lahat, masarap na pagkain.

Lunod sa kaligayahan si Matteo sa paga-asikaso sa kanya ni Sarah, kaya naman pinangalandakan, pinagyabang niya ang niluto ni Sarah, ang ‘sinigang na salmon sa sampalok’.

“She’s the best!” sabi ni Matte okay Sarah.

Masisilip sa Instagram ni Matteo ang ginawang pagluluto ni Sarah.

Mabusisi ang preparasyon ni Sarah na piniga pa niya ang sampalok na pinakuluan para mas malasahan ang asim.

“Ms. Granny just made me a super lunch. Oh yes! She’s the best! #G,” say pa ulit ni Matteo.

Ang suwerte nga talaga ni Matteo kay Sarah.

Derrick nakakahayok ang kakisigan

Ginawang hayok sa laman ni Derrick Monasterio ang kanyang mga follower, at pinagladlad ang mga kloseta (mga beki na pilit nagpapakalalake) at pati ang mga tunay na lalake ay mistulang naging bakla, dahil sa ibinuyangyang niyang larawan sa Instagram.

Nakabalandra sa IG ni Derrick ang hubad na photo nito, na hirit niya ay kagagaling lang niyang tumakbo.

Lantad ang batak na batak na katawan ni Derrick, na nagpapakita ng alsado nitong mga muscle sa dibdib, braso, balikat, legs.

Nagmumura, putok na putok ang kanyang mga pandesal sa tiyan.

Sa kabuuang porma, mistulang nakatayong Cobra ang katawan ni Derrick, na siyang nagpahayok sa mga fan.

Say ng mga babae, “go ka dito sa tabi ko”, “my ideal weight is when you’re on top of me”, “chupapyyy”.

Sabi naman ng mga bading, “shit sarap chup!@# “, “sarap moo!”, “tikman mo ko para sa 2022”.

Kim sulit pagod, gastos sa kapatid na piloto

Hindi lang sa career, lovelife, successful si Kim Chiu. Maituturing din siyang achiever dahil sa nakababatang kapatid, si John Paul.

Piloto na ang brother ni Kim na nakabase sa Canada. Birthday ni John Paul kaya binati ito ni Kim.

“To my not-so-little bro Happy Happy birthday! @alfa1charlie. You are a living proof that with dedication and hardwork nothing is impossible. I am so proud of what you have become. John you are living your best life now in Canada…” sabi ni Kim.

Bagamat, hindi dinetalye maraming nagsabi na si Kim ang nagpaaral kay John Paul.