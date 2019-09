Rice law ni Villar sinakyan ng mga hoarder

AMINADO si Agriculture Secretary William Dar na may nagsasamantala sa sitwasyon sa sektor ng bigas at malala ang problema kaya’t naglalatag na ng hakbang para maipit ang pagpasok ng imported na bigas sa bansa.

“Malaki po ang problema kasi, of course, as a result of the RTL (Rice Tarrification Law), mayrong pumasok na imports. At the same time, when the RTL was being finalized, that season, binagsak na nila ang presyo ng palay.

Paano mo maatribute na RTL iyan. That was like taking opportunity.

Ibinagsak na ang presyo at hindi na sila bumili. They stopped buying, they stopped ­milling,” sabi ni Dar kahapon.

Kahit bago pa maging batas ang Rice Tarrification Law, kapansin-pansin na sa paggalaw ng presyo.

“Meron nang pagbaba ng palay prices. So, may nagsasamantala and we will see to it that we will apply the full force of the law,” banta ni Dar.

Oras na mapatunayan ng pamahalaan na may mga nagho-hoard ng palay at nagmamanipula ng presyo nito, ipapatupad ang buong lakas ng batas, sabi ni Dar.

“If we feel there will be hoarding…there is the anti-hoarding law and we will implement the full force of the law,” sabi niya.

Halos 600,000 tonelada lang ang inangkat ng bigas nu’ng buong 2018 ng National Food Authority. Ngayong taon na kahit na sino na lang ay maaring mag-angkat ng bigas, umabot na sa mahigit 2 milyong toneladang bigas na ang nakuhanan ng import clearance sa Bureau of Plant Industry simula noong Marso 5 na naging epek­tibo na ang RTL hanggang katapusan ng Hulyo 2019.

Hindi na matataas ng pamahalaan ang taripa sa bigas sa ngayon pero sinabi ni Dar na babantayan na nilang mabuti ang pag-angkat ng bigas at hihigpitan ang pagpasok nito. Bago mag-isyu ng bagong import clearance, pupuntahan nila ang pag-aangkatan ng bigas at makakita lang sila ng isang bukbok, ihohold ang importasyon.

“We will inspect at the port of origin itong rice to be imported at titignan natin whether these imported stocks are complying to the sanitary phytosanitary measures. Pag nakakita kami ng foreign object sa bigas ay ihold namin. Isang bukbok, ihold namin until the bukbok is out. Kahit isa lang,” sabi ni Dar.

Ang Rice Tariffication Law ay iniakda ni Senador Cynthia Villar. (Eileen Mencias/Aileen Taliping)