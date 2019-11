Rice Law ‘di pipigilin ni Duterte

WALANG balak si Pangulong Rodrigo Duterte na i-repeal ang Rice Tariffication Law sa kabila ng malakas na pagtutol at panawagan ng mga magsasaka sa bansa.

Kasabay nito, humi­ngi ng dispensa ang Pre­sidente sa mga magsasaka na naapektuhan ang presyo ng kanilang mga ani dahil sa implementasyon ng batas.

Dahil sa Rice Tariffication law ay bumaba ang presyo ng palay dahil sa pagdami ng supply ng imported na bigas sa bansa.

Sinabi ng Pa­ngulo na kailangang umangkat ng bigas dahil kapag hindi ginawa ito ay maaaring magresulta sa krisis sa pagkain.

“Ang sinasabi ko lang sa taumbayan is that do not despair. We can always correct the wrong. I apologized to you if the result we wanted to get during the early days of my administration has been delayed or not good, not to your expectations,” anang Pa­ngulo sa isang interview sa telebisyon.

Sinabi ng Presidente na kakausapin niya ang mga magsasaka para maresolba ang problema at bibisita siya sa mga palayan para makita ang sitwasyon, pati na rin kung mayroong mga nagagamit na kagamitang pansaka ang mga ito mula sa gobyerno.

“I will ask my office to arrange for a meeting with them. If it’s possible to get them to one place so that I will listen and I will resolve the problem,” dagdag pa ng Pangulo.

Kabilang sa mga magsasakang nakatakdang bisitahin ng Presidente ay mula sa North Cotabato subalit hindi pa masabi ng Malacanang ang takdang petsa nito. (Aileen Taliping)