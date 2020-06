Ricci umepal rin sa Anti Terror Bill

MATAPOS ulanin ng puna sa social media si UP Fighting Maroon star Ricci Rivero ukol sa #JunkTerrorBill ay nagbigay na ito ng kanyang opinyon.

Sa official Twitter account ni former La Salle Green Archer star (@_ricciiirivero) ay naglitanya na ito at humugot ng mahabang statement.

“Makaka-asa po kayo na gagamitin ko ang aking kaunting impluwensya para tumulong sa abot ng aking makakaya, tulad na lang ng nangyari ngayon araw sa mga kapwa ko Isko at Iska sa Cebu,” saad ni Ricci.

“Tulad ninyo, hangad ko po ay KAPAYAPAAN at MALAYANG komunidad na hindi nababalutan ng takot at pangaabuso.”

Kamakailan lang ay bumuhos ang batikos kay dating Gilas 3×3 star Rivero mula sa kanyang mga kritiko dahil sayang umano ang kanyang kasikatan kung hindi naman iimpluwensyahan ang kanyang kababayan.

Dahil dito’y naengganyo siyang makipagbalitaktakan sa mga abogadong kaibigan para lumawak pa ang kaalaman nito sa pinaglalabang bill.

“Taking my time to speak gave me the chance to study and consult my lawyer-friends for enough knowledge to fully understand what I am asked about,” aniya.

“I don’t want to jump in the battle unarmed that may cause further misinformation and contribute more on widening the division.” (Aivan Episcope)