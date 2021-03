Kung hindi titingnan o susuriin na mabuti, pwedeng isipin agad ng mga netizen, follower ni Rhian Ramos na tinatarayan ito ni Herlene “Hipon” Budol.

May poser kasi na ang Instagram account ay ang pangalan ni Herlene at picture rin nito ang nasa profile at halos lahat din ng post ay tungkol sa ‘Wowowin’ co-host.

Nag-post si Rhian ng picture niya habang nasa Camp John Hay sa Baguio na may caption na “Chasing dreams.”

Maraming nag-comment at pinuri ang outfit at ang ganda nga raw ng Kapuso actress. May mga comments din na “sana all.” Pero bukod-tanging nireplayan ni Rhian ay itong poser nga ni Herlene na nag-comment sa post niya nang, “GCQ bubble is only for the poor.”

Ang tinutukoy ng poser ay ang bagong binaba na naman sa pabago-bagong rulings o directive ng gobyerno ngayon sa mga restrictions. Na puwedeng mag-staycation na, as long as within your bubbles. Bagong termino na sumasakop sa lugar na tinitirhan lang.

Mabilis na nag-reply si Rhian dito kahit na hindi naman sure kung napansin ba niyang poser lang at nagpaliwanag na, “late post lang po.”

Ibig sabihin, ang pinost niyang nasa Baguio siya ay noon pang hindi pa nagkakaroon ng lockdown muli.

May netizen din na nagdepensa kay Rhian at sabi nito, “I don’t think na kailangan pang ipaliwanag ng mga tao mapa-celebrity man o hindi ang bawat post nila. Respect others the way you wanted your idols be respected.”

Tetay, Teddy walang iwanan

Simpleng statement lang mula kay Teddy Boy Locsin Jr., pero walang-duda na naipakita nito ang pagmamahal kay Kris Aquino.

Pagkatapos nga ng emosyunal na outburst ni Kris sa kanyang mga social media account, ni-retweet ni Teddy Boy ang isang tweet ng netizen. Obviously ay sinang-ayunan din niya.

Sabi ng netizen tungkol kay Kris, “Kris Aquino is someone who is always misunderstood but that girl has a very big heart! She is someone who has the guts to face everything that life throws at her! I admire her for that!”

At para kay Kris, na idinaaan sa lyric ng kanta ang reaksiyon o pasasalamat kay Teddy Boy, kung may isa man daw kaibigan na puwedeng matira sa kanya, si Teddy Boy na raw ang pipiliin niya.

“If I had only one friend left, I’d want it to be YOU… Thank you.”