Rhian, politiko lantaran pagrampa sa Europe

Nakausap ko sa IG direct message si Sam Versoza, na kakapanalo lang sa eleksiyon ng Tutok To Win partylist nila. Siya ang first nominee kaya isa na siyang congressman ngayon.

Nasa Europe si Sam na nagbabakasyon, at kasama raw sina Rhian Ramos, Michelle Dee.

Kailan lang ay may lumabas na blind item tungkol sa biyahe nila.

Sa aming pag-uusap ay nabanggit ko kay Sam na naba-blind item sila. Tinawanan lang ako ni Sam at sinabing bakit blind item pa, eh nagpo-post naman sila sa Instagram nina Michelle, Rhian. Hindi raw nila sinisikreto ang biyaheng ito.

Nagi-enjoy lang daw sila after sa hectic nilang pangangampanya.

May nakita kaming post nila na nanonood ng car race sa Monaco na kadikit ng France at malapit lang sa Nice at Canne na nasa South of France, isang tourist destination doon tuwing summer.

Jeric game magpasilip ng wetpaks

Happy si Jeric Gonzales sa bagong management na Sparkle, na pinamumunuan ni Daryl Zamora, isang beterano sa GMA Artist Center. Siya rin ang manager nina Alden Richards, Julie Anne San Jose at marami pang iba.

Nilatag agad ng management team ni Daryl ang mga plano nila for Jeric na kina-excite nito. Seryoso siya na marami pang taon ang gugulin niya sa kanyang showbiz career at gusto niyang ma-reach ang mga pangarap niya.

Ready na si Jeric sa mga mature role. Kunsabagay nagpapakita na siya ng skin bilang Bench model.

At yes, willing naman si Jeric na magpakita ng wetpaks sa pelikula, kung kinakailangan. Katunayan meron daw siyang butt exposure sa indie movie niyang ‘Broken Blooms’ kung saan nasungkit niya ang best actor award sa tatlong bansa.

Brief lang daw dapat at hindi butt exposure. Pero, ang eksena kasi ay biglang na-raid ‘yung club, kaya yun na nga.