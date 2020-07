Rhian nandiri sa teleserye ng GMA

Nandiri si Rhian Ramos sa mga nagawa niyang teleserye noon. Yan ang nakakalokang rebelasyon ng Kapuso actress.

Tanong kasi ni @iamjessarabejo: “Rhi ano ang feeling pag pinapanood mo yung mga nagawa mong shows?”

“Sa totoo lang nandidiri ako,” sagot niya, kasunod ang dalawang laughing emoji.

Ikinagulat ito ng mga fan ni Rhian na nagtaka sa diretsahang rebelasyon ng kanilang idol. Walang binanggit na kung anumang rason sa kanyang “pandidiri” sa mga dating serye, kaya naghuluan ang mga tagahanga nito.

@ynallim: “Whyy?..Is it the looks? The Hair or the Acting?”

Mahirap tukuyin o ituro kung anu-anong mga serye ang sinasabi ni Rhian dahil wala naman itong sinagot sa mga tanong sa kanya ng netizen kung anong serye yon. (Rey Pumaloy)