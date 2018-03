Rhian hindi threat sa relasyon nina Jolo, Jodi

Tinupad ng pamilya Revilla ang pangako na magiging aktibong muli ang kanilang Imus Productions. Sinu-shoot nito ngayon ang pelikulang 72 Hours na pinagbibidahan ni Cavite Vice Governor Jolo Revilla at si Rhian Ramos ang kanyang kapareha.

Well, safe naman si Rhian kay Jolo, dahil super in love nga ito kay Jodi Sta. Maria, ha! At si Rhian din naman, may dyowa, kaya sure ang lahat na walang intriga sa kanila.

Ibinahagi nga pala ng Kapuso actress ang movie project sa kanyang Istagram na may picture kasama ang iba pang cast at ang direktor nitong si Dondon Santos.

“Shooting a new action movie for y’all to watch out for. So lucky to be having a go at so many different genres this year! #imusproductions #72hours,” caption ni Rhian.

Sa IG fotos naman ni Direk Dondon, kasama niya ang ilan sa cast gaya nina Albert Martinez, Dominic Roque, Benj Manalo at Jay Gonzaga.

Siyempre, matutuwa ang Revilla patriarch. Nu’ng isang araw, nagdiwang ng kanyang 91st birthday ang da­ting senador at binati siya ng anak na si Bong Revilla, Jr. sa Facebook account niya.

“Sa pagdiriwang mo ng iyong ika-91 kaarawan Daddy, nagpapasalamat ako for being the best father I could have ever had. Ang iyong tapang, katatagan, at katibayan ng dibdib ang aking sandigan para maging matapang, matatag at matibay bilang isang asawa, ama, at lingkod-bayan, lalo na sa aking pinagdaraanan.

“Ang iyong pagmamahal ang siya rin namang inspirasyon ko para sa pagkilala at pagmamalasakit sa lahat. I love you, Daddy! Happy happy birthday! I wish for you good health and an even longer life for us to spend together,” bahagi ng caption ni Sen. Bong.

***

Winwyn tatalbugan si Alma sa pagpapaseksi

Sumalang na si Winwyn Marquez sa panibagong acting workshop para sa launching movie niya sa Regal Entertainment, ang #UnliLife. Naka-post sa Instagram ng Regal Films ang ilang behind the scenes ni Teresita (tunay na pangalan niya) habang nagwu-workshop.

Ngayon lang muli saasabak sa pag-arte si Teresita matapos manalo bilang Reina Hispanoamericana. Contract star din siya ng Regal kasama ang ka-batch niya sa Miss World Philippines.

Of course, hindi na bagito si Teresita sa pag-arte dahil napanood na siya ng ilang GMA series na ginawa. Pero ibang challenge ang papasukin niya lalo na’t launching flick niya ito. Maghuhubad kaya si Winwyn sa launching movie niya? At talbugan kaya niya ang ginawa ng nanay niyang si Alma Moreno sa mga pelikula nito noon?

Ay, baka mag-react, maga­lit ang boyfriend niyang si Mark Herras, ha!

Samantala, nagsimula na ring mag-shoo­ting si Direk Joey Reyes ng latest movie na Walwal na pinagbibidahan nina Elmo Magalona, Jerome Ponce, Donny Pangilinan at Kiko Estrada.