Rhian, Derek bibida sa int’l movie

Hindi na talaga mawawala kay Chris Santiago ang dugong showbiz. Sabi nga, kapag nananalaytay talaga sa mga ugat mo ang showbiz, kahit mapadpad ka man sa ibang larangan, haha-nap-hanapin mo pa rin ang pelikula.

Kaya naman kahit matagum-pay na negosyante na si Chris Santiago, na anak ng batikang direktor na si Cirio Santiago, at kadugo nina Randy, Rowell, Raymart Santiago, hindi pa rin talaga niya maalis sa sistema niya ang mundo ng pelikula.

Sa pakikipag-chikahan namin sa businessman/produ-cer, inilahad nga niya na mas magiging aktibo na ang itinatag nilang production outfit, ang Wild Sound. Ang pagpoprodyus ng content para sa Netflix nga muna ang tinututukan nila.

At ang lalaki ng mga project nila, dahil kuwento nga niya, tatlong malalaking Hollywood star ang dadayo sa Pilipinas para mag-shooting.

Tikom muna ang bibig ni Mr. Santiago sa kung sino-sino ang mga bigating Hollywood star na ito na darating sa Pilipinas para magsyuting.

“Hintayin niyo na lang ang announcement namin, dahil siguradong mag-i-enjoy kayo,” sabi pa niya.

Anyway, tutok din sila ngayon sa pre-production ng mga latest offering nila na tulad ng “Escape” with Michael McDermott Sr., Marc Roces and Scott Rosenfelt as co-producer. At ang bongga dahil kasama sa movie na ito sina Rhian Ramos, Derek Ramsay at Alexander Diaz sa direksyon ni Pedring Lopez.

Nakalagay sa official page ng “Escape” na ang kuwento nito ay umiikot sa isang inosenteng Australian national na inakusahang drug dealer sa Manila. Paano nga ba niya malulusutan ang napakala-king problemang ito?

Giit ni Mr. Santiago, kahit ano pang negosyo ang pasukin niya, hindi talaga niya maiiwan ang paggawa ng pelikula.

Gusto nga raw niyang ituloy ang legacy ng kanyang ama, at makatulong na rin sa movie industry.

Siyanga pala, si Chris Santiago ay isa rin sa mga apektado sa inutos ni President Rodrigo Duterte na ipatigil muna ang operasyon ng STL sa buong bansa dahil sa corruption.

Sa meeting na ginanap ng Association of STL Agents of Visayas-Mindanao kamakailan sa pangunguna ni Rondel Diaz, sama-sama silang nanawagan kay Digong na ibalik na ang STL.

“Kami po na bumubuo ng Assoc. of STL Agents of Visayas Mindanao ay nagpapahayag ng aming suporta sa ginawa ng ating mahal na Pangulo Rodrigo Roa Duterte upang linisin ang anumang corruption sa hanay ng PCSO, STL at iba pang laro nito.

“Nais po na-ming ipabatid sa mahal na Pangu-lo at sa lahat ng mamamayan na kami po ang mga corporation na sumusunod sa lahat ng alituntunin at patakaran ng PCSO. Wala po kaming shortfall or kakulangan sa aming remittance sa PCSO.

Kami po ay sumasailalim sa tamang pro-seso ng bidding at pagkuha ng aming prangkisa. Samakatuwid, kami po ay in good standing status sa PCSO.

“Marami na po ang nawalan ng hanapbuhay at naapektuhang pamilya at marami po ang maaa-ring magbabalik sa illegal na gawain. Sa pagkahinto ng STL ay mamamayagpag na po sa kasalukuyan ang mga illegal na laro sa buong bansa.

“Kami ay kumakatok sa mabuting puso ng ating mahal na Pangulo na mabigyan ng pagkaka-taon na muling makapag-operate at asahan niyo po na kaisa po ninyo kami sa inyong adbokasiya at pa-tuloy kaming makikipagtulungan sa ating gobyerno upang makamtan natin ang isang mapayapa, maunlad, malinis na bansa at malayo sa katiwalian.”