Rhian, Carla pagandahan sa bagong serye ng GMA

Blooming ang dalawang sought-after Kapuso actresses na sina Carla Abellana at Rhian Ramos sa story conference ng kanilang upcoming GMA teleserye kasama sina Mikael Daez at Ms. Coney Reyes. Komento ng netizens, natutuwa sila sa muling pagsasama nina Carla at Rhian sa iisang teleserye.

Sabi pa ng Twitter user na si Naomi April, “Excited for this! Ang galing magkasama ulit sina Carla Abellana and Rhian Ramos. Siguradong maganda ito.”

Matatandaan na minsan nang nagkatrabaho ang dalawa sa hit GMA primetime series na My Destiny.

Migo ayaw makipaglandian kay Bianca

Hindi ini-expect ni Migo Adecer na maganda ang kalalabasan ng role niya sa Sahaya kung saan big-lang nagkaroon ng tamba-lang kinababaliwan ngayon sila ni Bianca Umali. Kaya nagkaroon ng kumpetisyon ang loveteam na BiGuel at yun kina Migo at Bianca.

Sa set ng Sahaya ay hindi naman daw sila gaanong nagtsitsikahan ni Bianca at kapag eksena lang nila ang kukunan ay doon lang sila nagkakausap at pagkatapos na sila ay makunan ay balik na sila sa kani-kanilang tent or waiting area.

Pero, sobra papuri ni Migo kay Bianca sa energy raw nito na habang sila ay pagod na pagod na sa buong magdamag na trabaho ay kabaligtaran ang dalaga na full of energy.

Ang isang kagulat-gulat kay Migo ay ang laki ng improvement pagdating sa acting. Parang na-trained siya nang husto ng director ng teleserye. Very professional si Migo at walang halong kalandian sa trabaho.

Hindi niya itinatago na meron siyang non showbiz girlfriend kaya walang dapat ikabahala ang mg BiGuel fan.

Dawn, Bitoy movie naka-B sa CEB

Nakatanggap ng grade na ‘B’ at umani ng pa-puri ang much-awai-ted drama comedy film na ‘Family History’ na pinagbibidahan nina comedy genius Michael V. at highly-acclaimed actress Dawn Zulueta mula sa Ci-nema Evaluation Board (CEB). Ipinamalas daw ni Bitoy ang kaniyang versatility bilang actor at director ng naturang pelikula, habang si Dawn naman ay nakaka-antig ang pag-arte.

Dagdag pa ng CEB, nakakatuwa raw na taliwas sa kadalasang rom-com movies ang mensaheng ipinahihiwatig ng Family History, “A very unexpected and wonderful turn of events that make the story so heartwarming.”

Mas lalo tuloy na-excite ang karamihan na mapanood ang Family History sa mga sinehan ngayong July 24!