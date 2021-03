Rhen gusto uli maka-score kay Coco

Labis ang pasasalamat ni Rhen Escano kay Coco Martin sa paggabay nito sa kanyang pagganap bilang Clarice Padua sa “FPJ’s Ang Probinsyano.”

“Since Day 1, isa siyang malaking factor. Number 1 siya na dahilan kung paano ko naitawid ng maayos ang character ko, dahil inalalayan niya ako. Sa lahat ng eksena ko na kasama ko siya, lagi niya akong inaalalayan. Hindi niya ako pinabayaan,” sabi ng aktres.

“Mas naramdaman ko ang pagmamahal ko sa craft ko at bilang artista kung dapat mo gaano seryosoyin ang ginagawa mo,” dagdag pa niya.

Noong nakaraang linggo nga namatay ang karakter niyang si Clarice. Inabot daw ng isang linggo ang pag-shoot ng naturang eksena.

“Para kaming nag-shoot ng movie. Ang tagal naming ginawa. It took us almost one week to shoot that particular episode. The pressure was there,” sabi niya.

Bukod kay Coco, todo rin ang pasasalamat ni Rhen sa ABS-CBN at Dreamscape sa opportunity na ibinigay nito sa kanya.

“I’m just a nobody who’s trying to make a name in showbiz. I didn’t expect that. ABS-CBN and Dreamscape gave me a chance. Nakita ng mga viewers kung ano ang kaya kong gawin even on TV,” saad ng Kapamilya aktres.

Siyempre, gusto uli ni Rhen na maka-score, makasama si Coco sa harap ng kamera.

At siyempre, puwede naman mangayari uli `yon, dahil heto nga at Viva star na si Rhen, at malay natin, gumawa ng project ang Viva na si Coco ang kasama niya.

Tuloy-tuloy naman ang pag-ere ng “FPJ’s Ang Probinsyano araw-araw na mapapanood sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel, at Kapamilya Online Live.

Maaari ring mauna sa mga kapana-panabik na kaganapan sa iWantTFC kung saan available ang advanced two episodes sa premium subscribers.

Noong nakaraang linggo, inanunsyo na rin na mapapanood ang fresh episodes ng nasabing ABS-CBN hit teleserye sa WeTV iflix 50 oras bago ito iere sa TV. (Dondon Sermino)