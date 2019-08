Rhea Santos na-miss si Ivan Mayrina

Naka-adjust na ang former “Unang Hirit” host at GMA broadcast journalist na si Rhea Santos sa bagong tahanan nila ng kanyang pamilya sa British Columbia, Canada.

Sa kanyang social media accounts ay pinost ni Rhea ang bahay na nilipatan ng kanyang pamilya at ang pagbili nila ng ilang kagamitan at grocery. Nag-post­ din si Rhea na nag­wu­-workout­ siya at ang pamamasyal sa kanilang ­neighborhood.

“So many great food choices in the groceries! Kahit di na kami ­magluto. But my boys are ­craving for sinigang! Will ­continue our search… Happy day wherever you are!” ­caption pa ni Rhea sa kanyang isang post.

Natuwa naman si Rhea dahil maraming ­kababayan sa Canada ang nagbigay ng pangalan ng groceries kunsaan siya makakabili ng authentic Pinoy sinigang mix.

Pinost nga ni Rhea ang isang photo na nahanap­ na niya ang sinigang mix sa isang grocery store. ­Nilagyan niya ito ng ­caption na “BOOM. Thanks everyone!”

Naghahanda na rin si Rhea para sa kanyang pagbalik sa pag-aaral para sa kursong Broadcast and Online Journalism sa ­British Columbia Institute of Technology.

Sa isang post naman, nagbalik-tanaw si Rhea sa show nila ng ­kasabayan niya sa GMA-7 na si Ivan Mayrina, ang “Pinoy Abroad”. Tinuturing kasi ni Rhea si Ivan bilang best friend niya dahil sa mga shows na pinagsamahan nila.

“I will definitely miss delivering the news with you. We always come ­prepared. We know how each other operate. We know when to stop to give way to the other. And we know how to ­continue each other’s line of thought.

Alam natin kung kailan dapat magsaluhan that’s why it’s always been a breeze working with you!” (Ruel Mendoza)