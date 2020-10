RFID: Anong gulo ‘to?

Nag-ugat eto mula sa virtual conference na ginawa ng Department of Transportation (DOTr), Toll Regulatory Board (TRB) at Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) noong Setyembre 11 para ikasa ang kampanyang “Road To RFID 100%”.

Eto ang pagpapatupad ng cashless o’ contactless transaction sa lahat ng gagamit ng mga expressway simula sa ika-2 ng Nobyembre, alinsunod sa DOTr Department Order No. 2020-012. Isa eto sa mga bagong policy para iwasan ang pasahan ng coronavirus na maaaring mangyari sa palitan ng pera ng mga motorista at mga toll teller.

Sa simpleng salita, “No RFID – No Entry”.

Naging dahilan eto ng mga libu-libo nating kababayan para magmadali sa pagpapakabit ng RFID sa kanilang mga sasakyan. Mahaba ang pila ng mga gustong magpakabit; at ang mga pop-up kiosk ay maagang nauubusan ng kanilang alokasyon ng sticker. Umabot na sa puntong ipinasara ng IATF ang mga kiosk dahil sa paglabag sa health protocol ng physical distancing.

Kung consumer product lang ang RFID, maituturing nating nagkakaroon ngayon ng panic-buying habang palapit ang takdang araw ng Nob 2.

Minamadali ngayon ng TRB ang implementing rules and regulations (IRR) ng DOTr Department Order para mabigyang linaw ang pagpapatupad nito.

Kung ikaw ay isang motorista na araw-araw o’ madalas na dumadaan sa expressway, kailangan talaga ang RFID upang makaiwas sa abala. Sakaling wala ka pang RFID sa Nob 2, napag-alaman natin na tuloy-tuloy naman ang pagkakabit nito; daan ka lamang sa installation lane o booth para makabitan, lagyan ng load at maayos nang makakalabas sa patutunguhan.

Sa mga ordinaryong motorista na hindi naman regular na dumadaan sa anumang expressway; yung mga minsan-minsan lamang bumiyahe sa north o’ sa south; at wala pang balak gumamit sa expressway ngayong Nobyembre, hindi na ninyo kailangang makipagsiksikan ngayon.

Hindi naman ititigil ang pagbibigay ng RFID ang mga operators. Ayon sa opisyal ng NLEX, hindi sila mauubusan ng sticker at patuloy silang magbibigay nito hanggang sa mga susunod na taon. Wala raw pong dahilan para mag-panic at makipag-unahan.

Nakadagdag sa kaguluhan ang pagsasama pa ng inter-operability sa usapan.

May dalawang sistema ng RFID na ginagamit sa mga expressways. Ang Easytrip ng MPTC ay binabasa sa North Luzon Expressway (NLEX), Subic-Clark-Tarlac Expressway (SCTEX), Cavite-Manila Expressway (Cavitex), at Cavite-Laguna Expressway (CALAX). Ang Autosweep naman ng San Miguel Corporation (SMC) ay nababasa sa South Luzon Expressway, Skyway, Tarlac–Pangasinan–La Union Expressway (TPLEX), NAIA Expressway, at STAR Tollway.

Ang inter-operability ay ang paggamit ng isang sistema lamang sa kahit anong expressway na papasukan. Ayon sa ating nakausap, hindi pa ganap o 100% ang inter-operability ng Easytrip at Autosweep; may mga kailangan pang plantsahin sa kanilang mga sistema para matupad eto. Inaasahan etong maikakasa sa susunod na taon ng 2021.

Dahil dito, ang personal na maipapayo ko ay magpalagay ng parehong RFID. Iyan ang ginawa ko at hindi naman ako nakakaranas ng aberya tuwing luluwas ako sa Pangasinan o sa Batangas.

Sana ay nakatulong ang paliwanag na ito para bawasan ang panic-buying ng RFID. Sakaling dagsain pa rin ng mga walang RFID ang mga expressway sa Nob 2, naghahanda naman daw ang NLEX ng karagdagang mga tauhan para tumulong sa mga motorista.