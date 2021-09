Rez Cortez malaya na sa kanser

Masayang ibinahagi ng anak ni Rez Cortez na si Cai Cortez na malaya na sa sakit na liver cancer ang beteranong aktor.

Sa kanyang Instagram post noong Sabado, pinakita ni Cai, isa ring ak­tres, kung gaano na kasigla ang 65-anyos na ama, na sumailalim sa liver sur­gery noong nakaraang buwan da­hil sa hini­hinalang kanser.

Pinasalamatan din niya ang la­hat ng mga tumulong sa operasyon ni Rez.

“Thank you so much sa lahat ng nagdasal at nagtanong kung kamusta si daddy. I’m so happy to announce that daddy is cancer-free!” masayang pahayag ni Cai sa video, habang pinakikita ang nakangiting ama.

“Praise the Lord!” sambit naman ni Rez.

Marami naman ang nakisaya sa balita ni Cai, kabilang ang mga celebrity na sina Car­mina Villaroel, Angeline Quinto at Dianne Medina.

Bumida si Rez sa maraming pelikula sa loob ng ilang dekada, kabilang na ang “Insi­ang,” “Dapat ka bang mahalin?” “Annie Ba­tungbakal” at “The Captive Virgins.” (Mark Joven Delantar)