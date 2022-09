Reyson ariba ng career-high

UMARIBA ang shooting guard na si Kurt Spencer Reyson ng career-high 31 puntos upang buhatin ang defending back-to-back champions Colegio de San Juan de Letran Knights sa pahirapang panalo kontra Jose Rizal University Bombers 101-97 sa overtime ng 98th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City Miyerkoles ng hapon.

Hindi nagpaawat ang 5-foot-9 guard na tubong Negros Occidental sa pagbaon ng mga puntos upang higitan ang dating career-high na 15 markers kasunod ng 9-of-14 field goal shooting.

Kabilang doto ang mainit na 6-of-8 sa tres at walang mintis na 7-of-7 sa free throw line.

Sinamahan pa ito ng 5 rebounds, 5 assists at 2 steals para sa buwena-manong panalo sa koponang nilisan nina last season Rookie-MVP Rhenz Abando at Finals MVP Jeo Ambohot.

Lumikha ng solong 6-0 kontra-atake si John Amores para sa Bombers upang itabla ang laro sa 96-96 sa nalalabing 1:25 ng laro, habang isinalpak ni William Sy Jr ang isang free throw para maagaw sa 97-96 ang kalamangan.

Gayunpaman, nagpamalas ng magandang pasa si King Caralipio kay rookie Kobe Monje para muling makuha ang bentahe sa 98-97, habang sinelyuhan ni Letran playmaker Fran Yu ang tatlong free throws.

Nag-ambag rin para sa Intramuros-based squad sina Caralipio na may 14 points, 11 rebounds, 3 assists at 3 steals, magong si Brent Paraiso na may 13 markers, 3 boards, 2 assts at 4 na agaw.

Nalaglag naman sa ikalawang pagkatalo ang Mandaluyong-based basketball team para sa 0-2 kartada.

Sunod na makakalaban ng Letran ang Arellano University Chiefs sa darating na Linggo. (Gerard Arce)